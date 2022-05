Bewertungen von Uni-Leistungen : Warum häufig mehr über Noten als über Texte gesprochen wird

Aus den Hochschulen wird berichtet, dass Studenten zwar nicht selten bis zu ihrem Abschluss mehr als fünfzehn Noten bekommen, ihnen aber kein einziges Mal mitgeteilt wird, auf welcher Einschätzung die Notengebung basiert. Studenten sind überrascht, wenn ihnen im Gutachten zur Bachelorarbeit erklärt wird, dass man für die Gliederung einer wissenschaftlichen Arbeit nicht wie in der Schule lediglich die Überschriften „Einleitung“, „Hauptteil“ und „Schluss“ wählen sollte, und melden dann frustriert zurück, dass sie das in zehn Hausarbeiten auch so gemacht haben, ohne dass ihnen jemals zu verstehen gegeben wurde, dass das so nicht gehe.

Während es in Seminaren und Übungen zu einem intensiven Gespräch zwischen Studenten und Dozenten kommt, scheint bei der Auseinandersetzung über die Stärken und Schwächen schriftlicher Arbeiten ein auffälliges Schweigen zu herrschen. Sicherlich, es gibt in jedem Institut Dozenten, die viel Wert darauf legen, jede schriftliche Ausarbeitung ausführlich zu kommentieren. Aber in vielen Fällen gibt es eine einzige sehr kompakte Kommunikationsform, um die Einschätzung der Stärken und Schwächen der Arbeit mitzuteilen: das Vergeben einer Note.

Man kann eine Note als geeignete Form der Rückmeldung betrachten. Sie ist eine kompakte quantitative Einschätzung einer Leistung, ermöglicht eine Vergleichbarkeit mit anderen Studenten, die die gleichen Leistungen erbringen müssen, und erlaubt eigene Leistungsverbesserungen oder -verschlechterungen festzustellen, wenn die Beurteiler und Beurteilungsgrundlagen zeitlich konstant bleiben. Lernen kann aber erst dann stattfinden, wenn die Studenten wissen, auf welcher Grundlage diese Note bestimmt wurde. Genau diese Unterfütterung findet an Hochschulen überraschend selten statt. Woran liegt dies?

Auch früher gab es nicht immer Feedback

Die zentrale Ursache ist die Einführung von Campus-Management-Systemen an den Hochschulen. In diesen IT-Systemen werden die relevanten Informationen zur Bewerbung, Zulassung und Verwaltung von Studenten, zur Planung der Studiengänge, zur Zuweisung von Räumen, zur Anmeldung zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen und zur Verbuchung von Leistungen abgebildet. Aufgrund der IT-Systeme müssen die Noten für Studien- und Prüfungsleistungen von den Dozenten oder ihren Sekretariaten in die IT-Systeme eingepflegt werden. Die Studenten werden dann durch einen Blick in ihr Studienkonto oder über eine Mail darüber informiert, dass sie eine Note für ihre Prüfungsleistung erhalten haben. Eine weitere Information zusätzlich zur Note ist nicht nötig und auch nicht vorgesehen.