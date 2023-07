Niklas Ihsen studiert dual und lebt an seinem Arbeitsort im Wohnmobil. So ist er immer auf der grünen Wiese – und spart dadurch eine Menge Geld.

Wenn er duschen will, muss er zehn Minuten warten, bis das Wasser warm ist. Auch sollte Niklas Ihsen das Wasser nicht zu lange laufen lassen, denn nach 110 Litern ist der Tank leer. Von seinem Bett aus geht er gerade zwei Schritte bis zur Küche, drei bis ins Bad. Nach sechs Schritten und zwei Stufen steht er auf einer Wiese mit Blick ins Feld. Um ihn herum ist nichts, außer einem Acker, Bäumen und zwei Straßen, aus deren Richtung der Verkehr zu hören ist. Sechs Monate im Jahr ist dieser Parkplatz sein Zuhause. Und Ihsen ist zufrieden.

Er lernt und isst am selben Tisch. Sein Bett ist auch sein Sofa. Der 21 Jahre alte Student wohnt seit knapp drei Jahren die Hälfte des Jahres in einem Wohnmobil. Er studiert dual und muss alle drei Monate seinen Lebensmittelpunkt zwischen dem Betrieb im Sassenberg bei Münster und der Uni in Hannover wechseln. Diese Situation könnte sich jedoch bald ändern. Das betriebliche Abschlussgespräch seines Studiums steht an. Davon hängt ab, wie es für ihn weitergeht.

Sein Zuhause auf vier Rädern steht am Rande des Städtchens Warendorf, einem Nachbarort von Sassenberg, auf einer Wiese. Der ständige Verkehr störe ihn nicht, sagt Ihsen, „den höre ich kaum“. Dabei ist er deutlich zu hören.

„Ein praktischer, pragmatischer Typ“

Von innen sieht das Wohnmobil aus wie frisch aus dem Katalog: Keine Bilder oder Fotos an der Wand, keine Pflanzen schmücken die knapp 10 Quadratmeter. Nirgends persönliche Gegenstände, die auf den Bewohner hinweisen. Nur eine Plastikpflanze steht oben rechts im Schrank versteckt. „Das ist meine Ambienteblume“, sagt Ihsen und lacht. Er brauche „außer der Blume keine Deko“, sei eher ein „praktischer, pragmatischer Typ“. Ihsen trägt weiße Sneaker, Jeans, ein Poloshirt, darüber eine schwarze Softshell-Jacke gegen die Kälte.

Statt an der Dekoration erfreut sich Ihsen an den nützlichen Details seines kleinen Zuhauses. Die Dusche sei durch eine harte Stellwand vom restlichen Bad getrennt, weil ein Duschvorhang „ständig am Körper klebt“. Das Bett sei mit wenigen Handgriffen erweiterbar, sodass bequem zwei Menschen darauf schlafen könnten. Die Küche sei so gebaut, dass man viel Platz habe. Er zieht die Schultern hoch und presst die Arme an den Körper. „In meinem alten Camper konnte ich nur so zum Bett laufen. Das ist hier schon echt komfortabel.“

Das Leben im Camper war nicht immer der Plan

Entscheidend seien auch die Unterschiede zu einer Mietwohnung. „Hier gehört alles mir. Mein Bett, meine Küche, mein Wagen. Hier fühle ich mich wohler als in einer Wohnung, in der alles irgendeinem Vermieter gehört.“ Ihsen präsentiert jedes Detail. Hinten das Doppelbett, davor ein Gang, von dem aus rechts das Bad mit Dusche, Waschbecken und WC liegt, links die Küche. Neben der Küche steht der Esstisch mit Sitzbank. Über Bett, Küche und Sitzecke sind Schränke angebracht, in denen er alles verstaut, was er braucht: Konserven, Nudeln, Getränke, aber auch seine Kleidung, Geschirr und Besteck. Zwischen Eingangstür und Bad findet ein großer Kühlschrank Platz. Hinten im Camper sei außerdem noch eine „große Garage“, sagt Ihsen.