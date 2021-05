Bundeswehr-Universität Hamburg : Studieren in der Gefahrenzone

Aktualisiert am

Studieren in der Gefahrenzone

Die Hamburger Bundeswehr-Universität soll zum militärischen Sicherheitsbereich werden. Kritiker wehren sich gegen den Einschnitt in die akademische Freiheit.

Studenten beim Appell zur Leutnantsbeförderung an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg Bild: Helmut-Schmidt-Universität Hamburg / Reinhard Scheiblich

Die Göttin der Weisheit wird bekanntlich von einer Eule repräsentiert, die ihren Flug erst in der Dämmerung beginnt. Bisweilen erscheint sie auch ihrem kriegerischen Bruder Mars ähnlich – in schimmernder Wehr. Der Streit um die Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg (HSU) hat das Zeug, ein grundsätzlicher Disput um Themen zu werden, die zwischen Korpsgeist, wissenschaftlichem Habitus, Abschottung und prinzipieller Offenheit oszillieren.

Die Fakten: Seit vier Jahren plant das Verteidigungsministerium, die 1972 von Helmut Schmidt gegründete und später nach ihm benannte Bundeswehr-Universität in einen militärischen Sicherheitsbereich (MSB) zu verwandeln. Von bewaffneten Angestellten eines Wachdienstes kontrolliert, dürfte der Campus nicht mehr frei betreten und verlassen werden.