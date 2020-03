Blackout : Und plötzlich schlägt die Prüfungsangst zu

Prüfungstag. Robin Herbert betritt den Hörsaal. Der Raum ist riesig, die eintrudelnden Studierenden verteilen sich auf mehrere hundert Plätze. Ihre Gesichter wirken verschlossen, konzentriert. Herbert setzt sich an seinen Platz. Sein Herz hämmert gegen die Brust, sein Mund ist trocken. „Sie dürfen jetzt umdrehen“, ruft der Prüfer. Herbert starrt auf die Aufgaben vor ihm. Er liest sie, einmal, zweimal, aber da ist nichts. Nur ein großes schwarzes Loch in seinem Kopf.

Herberts Prüfungsangst kam mit dem Studiumsbeginn. Er wollte einen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre (BWL) machen. Der damals 18 Jahre alte Abiturient war es gewohnt, mit seinen Schulkameraden vor den Klausuren zu lernen und Prüfungen in einem vertrauten Rahmen zu schreiben: in einem Klassenraum, den er kannte, mit Mitschülern, die er jeden Tag sah. Als er im Wintersemester 2013/2014 an der Universität Bayreuth anfing, war alles anders: „Die Klausuren fanden in riesigen Sälen statt, in denen alle gestresst waren. Selbst eine Turnhalle wurde für Prüfungen umfunktioniert“, erzählt der Student. „Ich hatte das Gefühl, gegen einen riesigen Druck performen zu müssen.“ Vor allem die klassischen Grundlagenfächer der BWL fielen ihm schwer.