Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Oren Harman schreibt an einer revolutionären Neudeutung des Menschen als metamorphoses Lebewesen.

Sie ist umständlich. Auf eine unsinnige Art zu kompliziert. Sie ist eine luxuriöse Verschwendung. Und dennoch gehört sie zum Lebenszyklus von geschätzt drei Vierteln aller Arten der Erde. Die Rede ist von der Metamorphose, biologisch definiert als „die dramatische post-embryonale Verwandlung eines Lebewesens in seinem Lebenszyklus“. Also etwa von einer Larve in eine Puppe und dann in ein erwachsenes Insekt. Bei der Holometabolie, der vollkommenen Metamorphose, geschieht das durch die Selbstverdauung der Larve. Das daraus entstehende Lebewesen scheint mit seinen Vorstadien nichts mehr gemeinsam zu haben. Ein Werden durch Vergehen oder schlichter: durch den Tod dessen, was man einmal wahr.

Das ginge, die Evolution lehrt es, auch einfacher, schneller, direkter. Die Evolution hat mit der Metamorphose eine Reproduktionsform erschaffen, die ihren eigenen Grundprinzipien zu widersprechen scheint. Ein Schmetterling könnte Eier legen, aus denen dann kleine, fertige Schmetterlinge schlüpfen würden, die nur noch fressen und wachsen müssten. So wie kleine Schildkröten. Oder kleine Vögel. Oder auch kleine Menschen.