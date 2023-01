Novalis als Lehrer : Bildung heißt Sehnsucht

In der letzten Zeit ist viel vom sogenannten „Romantik-Popanz“ (Stefan Matuschek) die Rede. Dieser Popanz besteht unter anderem darin, dem „Schreckgespenst des romantisch-deutschen Irrationalismus“ (Matuschek) in Form von Impfgegnern, Querdenkern und anderen Pariagestalten wiederzubegegnen. „Die“ Romantik mitsamt ihren Traditionsgehalten wird für die Irrfahrten der Gegenwart verantwortlich gemacht. Es fehlt nur noch, dass die typische romantische Innerlichkeit auch für die sinkende Wahlbeteiligung herhalten muss. Damit stellt sich die Frage, ob auch die Idee der romantischen Universität zum „Romantik-Popanz“ der Gegenwart gehört. Sind beide eine Art „Schreckgespenst“ der Universitäts- und Bildungsreform, denen wir immer wieder dann begegnen, wenn Hochschul- und Bildungspolitiker Humboldt, Schleiermacher und andere beschwören? Novalis’ zweihundertfünfzigster Geburtstag im Mai dieses Jahres ist eine willkommene Gelegenheit, sich noch einmal diesen Fragen zu widmen.

Dem breiteren Publikum ist Novalis vor allem durch seine „Hymnen an die Nacht“ und seine Romanfragmente „Heinrich von Ofterdingen“ und „Die Lehrlinge zu Sais“ bekannt. In keiner Literaturgeschichte der Romantik fehlen seine Sätze: „Die Welt muss romantisiert werden. So findet man ihren ursprünglichen Sinn wieder.“ In vielen anderen Texten beschäftigt sich Novalis mit allen möglichen Wissensgegenständen. Sein Spektrum reicht, als Reflexion seines Brotberufs als Bergbauingenieur, von der Ausbeutung der Natur durch den Menschen über die orientalische Kultur bis hin zu komplexen Denkgebäuden, die in der Folge von Fichtes Philosophie entstanden sind.

Methoden des Lernens

Gehen wir mit Novalis zunächst in den Tempel zu Sais, einem Ort in Ägypten. Dort spielt das Romanfragment „Die Lehrlinge zu Sais“. Worum geht es? An einem Ort, der der Zeit enthoben scheint, nämlich in einem Tempel, versammeln sich zunächst Lehrlinge und ein Lehrer. An diesem Ort werden permanent Gespräche zwischen dem Lehrer und den Lehrlingen geführt. Später ergänzen Reisende die Gemeinschaft für eine kurze Zeit. Die Gesprächskreise werden bisweilen erweitert oder verengt, lösen sich wieder auf und treten wieder zusammen. Es geht um Fragen der Erziehung, der Schrift oder der Natur und ihrer Erkenntnis. Die Personen tragen keine Namen und schreiben nicht. Sie diskutieren und erzählen, als Unterbrechung ihrer Gespräche über die verschiedenen Ansichten der Natur, ein Märchen.

„Die Lehrlinge zu Sais“ sind ein propädeutischer oder metapädagogischer Text, der sich mit den Methoden des Lernens und ihrem Vollzug beschäftigt. Schelling sagt 1803 in seinen „Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums“ dementsprechend, dass der Student ein „Künstler im Lernen“ sei. Der Universitätslehrer muss seine erzieherische Aufmerksamkeit auf etwas richten, was Humboldt in „Über die innere und äußere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin“ von 1810 dann „Sehnsucht“ nennt. Diese „Sehnsucht“ nach einem Überschreiten der je eigenen individuellen Grenzen des Wissens zu wecken ist Aufgabe der universitären Lehre.

Das Gespräch als Weg zur Erkenntnis

Wandern wir nun mit Novalis’ „Heinrich von Ofterdingen“ durch ein phantastisches Mittelalter. Novalis präsentiert in seinem Romanfragment eine nicht sonderlich aufregende Geschichte. Ein Handwerkersohn reist mit seiner Mutter von Eisenach nach Augsburg. Das ist die ganze Geschichte. Die Erzählung der Reisegeschichte wird bisweilen unterbrochen und unterhält den Leser durch Märchen und Musik, lässt ihn an Gesprächen teilhaben, die in Schlössern, Zimmern und Dorfkneipen stattfinden. Heinrich begegnet Kaufleuten, die Märchen erzählen, Dichtern, die schöne Töchter haben, Kreuzrittern und exotisch anmutenden Mädchen mit unfreiwilligem Migrationshintergrund, pensionierten Bergmännern, die die Ausbeutung der Natur zu einem Naturverhältnis verklären, versprengten Herrschern, die nunmehr als Einsiedler leben: Ein vielfältiges Panorama tut sich für den Leser auf. Der Weg zur Erkenntnis ist immer das Gespräch mit Freunden oder mit Unbekannten.