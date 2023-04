Liebe Nutzende der Staatsbibliothek Berlin unter den Linden: Sie befinden sich inmitten eines Kulturkampfes. Auf welcher Seite der Front Sie sich befinden, hängt von Ihrer „Nutzendenanforderung“ ab. Finden Sie es etwa angemessen, dass ein Sonderlesesaal für kostbare Handschriften und Drucke dem wissenschaftlichen Fachpublikum vorbehalten sein müsste, oder sollte man da auch mal rasch seine Mails und Social-Media-Accounts checken können? Möchten Sie in Ihrer Stabi wie gewohnt in aller Stille konzentriert arbeiten, oder wollen Sie doch lieber teilhaben an einem „lebendigen Kommunikationszentrum“, wie es dem neuen Generaldirektor Achim Bonte vorschwebt?

Sollten Sie tatsächlich Ruhe bevorzugen, fliehen Sie besser an die Potsdamer Straße – jedenfalls solange das dortige Haus noch offen ist. In etwa drei Jahren wird nämlich auch der Scharoun-Bau für seine Grundsanierung geschlossen. Auf ein Datum für die Wiedereröffnung will sich in Berlin natürlich niemand festlegen. Bonte sagte in einem Interview mit dem Magazin seines Hauses, was in diesem „Denkmal ab etwa 2040 wieder stattfinden“ könne, werde das Renommee des Hauses in der „zweiten Jahrhunderthälfte“ maßgeblich bestimmen. Aber was soll das Renommee der Stabi in der noch recht langen ersten Hälfte des Jahrhunderts bestimmen? Wie also soll der Kulturkampf ausgehen?