Meine Mama war Au-pair und hat oft von dieser Erfahrung geschwärmt. Deshalb wollte ich das auch nach meinem Abitur machen. Das Angebot ist riesig. Man kann eigentlich überall hin. Da ich in der Schule fünf Jahre lang Italienisch gelernt hatte und das Land im Urlaub schon sehr mochte, entschied ich mich für Italien. Ich informierte mich online und fand schließlich die kleine Agentur „AuPairs Italien“. Die war nicht so teuer, und die Verantwortliche lebte vor Ort. Es war mir wichtig, einen lokalen Ansprechpartner zu haben, falls es Probleme mit der Familie gegeben hätte.

Im Frühjahr 2016 schickte ich der Agentur einen Steckbrief und einen Text über mich und meine Wünsche. Wenig später erhielt ich Steckbriefe von Familien, die an mir interessiert waren. Ich wollte etwas ältere Kinder, mit denen ich mehr machen kann, und recht zentral in Rom leben, um in meiner Freizeit einfach etwas unternehmen zu können. Letztendlich hatte ich dann zwei Videogespräche. Bei dem ersten sagte mir mein Bauchgefühl, dass wir nicht so gut zusammenpassen könnten. Mit der zweiten Familie hingegen klickte es sofort, und sie bot mir sogar an, sie vor der Entscheidung probeweise für ein Wochenende besuchen zu kommen. Das war super, weil ich so einen Einblick in das echte Familienleben bekam und mir ihr jetziges Au-pair von ihrem Job erzählen und Tipps geben konnte. Ich kann es sehr empfehlen, mit den Vorgängern zu sprechen, weil sie wissen, wie es wirklich läuft.