Krisenfestigkeit : Universitäten müssen weg von der Selbstbeschäftigung

Dürfen die großen Krisen ohne Konsequenz sein für die künftigen Ziele von Forschung und Lehre in den Hochschulen? Die Corona-Krise und die Ukrainekrise dürften die folgenreichsten nach 1945 sein – auch deshalb, weil die staatlichen Instanzen am allerwenigsten darauf vorbereitet waren. Mit einer kindlichen Naivität ist die Politik offenbar seit 1989 davon ausgegangen, dass mit der Neuordnung der Welt nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Systeme Kants Idee vom ewigen Frieden nun Wirklichkeit werde. Die Vorratshaltung für die Bevölkerung wurde aufgegeben, Luftschutzsirenen demontiert, die Armee unter anderem durch Aussetzung der Wehrpflicht handlungsunfähig gemacht, Cyberattacken für irreal gehalten, Bürgerkriege für unwahrscheinlich, Terroranschläge ebenso, deswegen die Verringerung der Polizeikräfte vorangetrieben und der Klimawandel und das Migrationsgeschehen nicht wirklich ernst genommen.

In ähnlicher Weise wurde die Möglichkeit einer Pandemie ausgeblendet, obwohl das Robert-Koch-Institut schon 2014 die Simulation einer solchen Pandemie der Regierung vorgelegt hatte, mit allen Implikationen, die inzwischen eingetreten sind. Dabei geht es bei dieser Pandemie, die nicht enden wird, nicht mehr nur um das „Wie“ des Lebens damit, sondern für viele Menschen, über 120.000 allein in Deutschland, um das „Ob“. Auch das Bildungssystem, in Sonderheit das System von Wissenschaft, und die Universitäten als Institutionen von Forschung und Bildung waren darauf nicht vorbereitet. Hochschulgesetze und Verordnungen sind für ideale Lebensverhältnisse konzipiert worden. Sie erwiesen sich als absolut dysfunktional zur Bewältigung einer Pandemie im Bildungssystem. Wenn dann auch noch darauf bestanden wird, die Rechtsregelungen einzuhalten und lieber die Gesundheit der Systemmitglieder zu riskieren, als die Regelungen infrage zu stellen, dann hat die Gesellschaft ein Problem.

Dabei ist solche Ignoranz nicht neu. Wenn man sich angesichts des herannahenden Nationalsozialismus die Artikelserie zur Hochschulreform anschaut, die 1931/32 in der „Frankfurter Zeitung“ erschien, muss man sich aus heutiger Sicht fragen, wie weltvergessen auch die Betreiber des damaligen Hochschulsystems waren. Sie beklagten die Überfüllung der Universität, den Niveauverlust in den Reifeprüfungen, ebenso wie einen solchen Verlust im universitären Unterricht. Der Theologe und Religionsphilosoph Paul Tillich schlug deshalb vor, neben Universitäten „Fachhochschulen“ zu gründen. Wenige Monate nach dem Erscheinen der Artikelserie brach die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts herein, und der verantwortliche Redakteur beeilte sich mit ein paar Gegenartikeln, die er vorher nicht geschrieben hätte, zu versichern, dass die Spaltung der „Volksgemeinschaft“ in Fachhochschüler und universitäre Studenten dem nationalsozialistischen Volksgedanken widerspreche.

Universität muss Verantwortung übernehmen

In gewisser Weise ist auch das deutsche Universitätssystem seit dem Ende der Neunzigerjahre von einer Art Vergessenheit geprägt gewesen. Es wurde vergessen, wofür Universitäten in ihrer langen Geschichte einmal gestanden haben. Emphatisch formuliert, für Wahrheitssuche und -vermittlung. An die Stelle dieses Grundgedankens ist etwas anderes getreten. Der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz Peter-André Alt hat in seinem neuen Buch die Lage der deutschen Universitäten mit dem Satz beschrieben: „Viel Zeit investieren die Universitäten in die kritische Selbstbeobachtung, die ihnen von staatlicher und privater Seite, von Wirtschaft und Gesellschaft, Politik und Gemeinwesen gleichermaßen auferlegt wird.“ Zu Recht weist Alt auf die Folgen hin. Sie bestehen darin, dass das universitäre Personal sich in der Balancierung von Widersprüchen ausbrennt, Widersprüchen zwischen Exzellenz und Selektion auf der einen und Vielfalt der Abschlüsse gegenüber „Studium für alle“ auf der anderen Seite.