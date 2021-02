Forschungsstandort Deutschland : Helft endlich den Hochschulen!

Aktualisiert am

Spitzenforschung an der Universität Tübingen: Mathematische Formeln, die zu einem Algorithmus für maschinelles Lernen gehören, stehen auf einem Whiteboard. Bild: dpa

Der Wissenschaftsrat hat zu Recht gefordert, die öffentliche Grundfinanzierung von Forschungseinrichtungen und Hochschulen sicherzustellen und kurzfristig Investitionsmittel für digitale Infrastruktur und IT-Sicherheit bereitzustellen. Sein Appell im Positionspapier „Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems in Deutschland“ kommt genau zur rechten Zeit. Denn trotz immenser Gelder, die für die Covid-19-Forschung mobilisiert wurden, bleibt die finanzielle Ausstattung vieler anderer Forschungszweige, insbesondere der Hochschulen, in einem beklagenswerten Zustand. Mit dem Ende der Pandemie sehen viele auch das Ende dieser besonderen Forschungskonjunktur nahen.

Dazu darf es aber nicht kommen. Die Hochschulen sind das Rückgrat unseres Wissenschaftssystems. Darum sind Bund und Länder jetzt gefordert, fundamentale Schieflagen in der Grundfinanzierung zu beseitigen. Und die Akteure in der Wissenschaftsförderung sollten die Chance nutzen, die Expertisen zu bündeln und der Politik zur Verfügung zu stellen. Hochschulen dürfen gegenüber außeruniversitären Forschungsorganisationen nicht mehr finanziell benachteiligt sein. Zwar sind die Ausgaben des Bundes und der Länder für die Hochschulen von rund 24 Milliarden Euro im Jahr 2011 auf 33 Milliarden Euro 2020 gestiegen. Zugleich aber studieren inzwischen rund 2,8 Millionen junge Menschen an deutschen Hochschulen, 2011 waren es noch 2,4 Millionen.