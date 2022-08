High Performer : Hohler Kürbis

Wozu studieren junge Menschen? So unschuldig die Frage klingt, so weitreichend ist sie. Denn das Selbstbild der Studenten spiegelt den Zeitgeist in den Universitäten wider und gibt einen Geschmack davon, wohin sich unsere Gesellschaft entwickeln könnte. Derzeit geistert der High Performer durch die Flure der ökonomisierten Bologna-Universität. In der Wirtschaft schon lange zu Hause, erobert er sich in den Hochschulen neues Terrain. High Performer heißt so viel wie Leistungsträger, meint also jene, die von sich glauben, überdurchschnittlich viel zu leisten. Zwar denken das aktuell vor allem BWL-Studenten, mit mehr als 240 000 an der Zahl sind das aber eine Menge. Das mit Abstand beliebteste Studienfach Deutschlands setzt Maßstäbe, und die stehen für viele Studenten nicht mehr im Zeichen eines abstrakten Bildungsgedankens, sondern im Sinne der klaren Karriereorientierung.

Wie man ein High Performer wird, darüber sind sich die Wirtschaftsstudenten einig. Man muss immer Gas geben! Das sagt etwa David Döbele, der mit Anfang zwanzig ein Coaching-Unternehmen gegründet hat, das Studenten helfen will, High Performer zu werden. Döbele feuert die Studenten an, auch in den sozialen Medien. Das Leben ist zum Optimieren da. Aber nur, damit die Leistungsfähigkeit zunimmt. Lebensfreude ist zweitrangig. Der High Performer unterwirft die Welt der linearen Kausalität des Geldverdienens. Wer etwa besonders gesund lebt, kann sich beim Lernen besser konzentrieren und schreibt so bessere Noten. Ein besseres Zeugnis bedeutet einen besseren Lebenslauf, heißt einen tollen Job und damit unglaublich viel Kohle. Die Idee vom High Performer verschiebt den Fokus des Studenten vom Denken auf das Machen. Es geht nicht mehr um das, was im Kopf passiert, sondern ausschließlich um nachweisbare Erfolge auf dem Papier. Der High Performer ist so der Totengräber der ursprünglichen Idee der Universität. Wörtlich gesehen, ist er jemand, der ständig performen muss, also Leistung zu bringen hat. Zeiten der produktiven, langen Weile sind ihm fremd. Es gibt ihn nur im Präsens: im stetigen Tun mit kalkuliertem Nutzwert. David Döbele hat seine Coaching-Stätte für sogenannte High Performer und jene, die es werden wollen, übrigens „Pumpkincareers“ ge­nannt. Der Kürbis (pumpkin) ist ein besonders schnell wachsendes Gemüse, das Hobbygärtnern im­poniert. Schneidet man ihn an, entpuppt er sich aber oft als Luftnummer mit vielen Kernen. Bildungsinstitutionen tun gut daran, kein hohles Gemüse zu züchten.