Hemdenhersteller Olymp : „Produktion in Europa ist keine Alternative“

Eine Hemdenverpackung hat früher aus Folien, Pappen und Nadeln bestanden. So auch bei Olymp. „Vor zwei Jahren noch haben mir Kunden manchmal den Plastikmüll zurückgeschickt, der in einer Hemdenpackung war“, sagt Mark Bezner, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens. Seit Herbst setzt der Branchenprimus bei Herrenoberhemden in Deutschland auf umweltfreundliche Verpackungen. Außer der Versandtüte, die aus Recyclingmaterial besteht, werden keinerlei Plastikkomponenten mehr verwendet. Dies führe zur Einsparung von mehr als 50 Tonnen Plastik im Jahr.

Bezner geht beim Thema Nachhaltigkeit einen etwas anderen Weg. Er setzt nicht auf ein anerkanntes Label wie den Grünen Knopf, sondern auf das eigene mit dem Namen Green Choice. „Der Grüne Knopf ist eine sehr deutsche Veranstaltung, und wir sind eine internationale Marke.“ Der eigene Weg ermöglicht es, das gesamte Sortiment mit Blick auf alle Fasern und Produktgruppen nachhaltig zu optimieren. „Wir stützen uns dabei, genau wie der Grüne Knopf, auf unabhängige Zertifikate und Standards.“

Bis spätestens 2025 sollen alle Produkte die eigenen Kriterien erfüllen und damit aus nachhaltigeren Rohstoffen bestehen und umweltfreundlich gefertigt sein. Im Lauf dieses Jahres soll der Anteil bei mehr als 70 Prozent liegen. Deshalb ist Olymp der sogenannten Fair Wear Foundation beigetreten, es geht um Sozialstandards, existenzsichernde Löhne, gesunde Arbeitsbedingungen und die Achtung der Vereinigungsfreiheit. Schließlich werden die Hemden in Indonesien, Vietnam, China und, vor allem, Bangladesch gefertigt.

„Das Businesshemd hat unter der Pandemie gelitten“

Bezner ist in der Vergangenheit erfolgsverwöhnt gewesen. 25 Jahre ging es nur aufwärts. Er hatte die Marke stabiler ausgerichtet in einem Markt, der sich konsolidiert. Dann kam Corona. „Das Businesshemd hat unter der Pandemie gelitten. Jetzt ist es auch unter Druck, weil sich die Arbeitswelt geändert hat. Die Menschen kommen weniger ins Büro“, sagt er. Aber nicht nur das. Die Handelspartner hätten Flächen zunächst reduziert, diese aber „infolge zurückkehrender Nachfrage dann wieder geschaffen“. Bundesweit sind nach Zahlen der Gesellschaft für Konsumforschung im vergangenen Jahr etwas mehr als 30 Millionen Herrenhemden verkauft worden. Mitte der 1990er-Jahre waren es mehr als 100 Millionen.

Die Auswirkungen der Pandemie bekommt Olymp, mit einer Eigenkapitalquote von um die 50 Prozent, weiterhin zu spüren. Jetzt ist noch die Inflation hinzugekommen. „Es geht in die richtige Richtung, aber das Niveau von 2019 werden wir in diesem Jahr noch nicht erreichen“, sagt Bezner. Die Konsumbereitschaft mache weiter zu schaffen. „Bei Mode und Lifestyle muss man die Lust verspüren, zu konsumieren. Und für viele unserer Kunden steht Mode eben erst an zweiter Stelle.“ Ein Businesshemd der Kernmarke kostet zwischen 59 und 79 Euro, die Premiumversion zwischen 119 und 129 Euro. Preiserhöhungen sind in der heutigen Zeit nicht ganz so einfach durchzusetzen.

Kaufhaus-Krisen schlagen durch

Aktuell muss sich Bezner auch mit den finanziellen Schieflagen bei Galeria Karstadt Kaufhof und Peek & Cloppenburg Düsseldorf herumschlagen. Sie seien zwei der wichtigsten Kunden. „Die haben auch selber Probleme, das spüren wir“, sagt er. Mit Bestellungen seien beide vorsichtiger. Ein Sanierungsplan für Galeria Karstadt Kaufhof sieht bundesweit die Schließung von 47 der 129 Filialen vor. Peek & Cloppenburg Düsseldorf sucht angesichts schleppender Geschäfte Rettung in einem Schutzschirmverfahren. Der Modehändler will auch im Sanierungsverfahren an seinen 67 Häusern festhalten.