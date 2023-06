Spitzenposten in der Wirtschaft werden oft mithilfe von Headhuntern besetzt. Wegen der Personalknappheit kommen Personalberater aber zunehmend auch in niedrigeren Gefilden zum Einsatz.

Die deutschen Personalberater haben im vergangenen Jahr so viele Kandidaten auf Stellen vermittelt wie noch nie. Rund 80.500 Positionen in Unternehmen seien mithilfe von Headhuntern besetzt worden, gab der Branchenverband BDU im Vorfeld des Personalberatertages auf dem Petersberg bei Königswinter bekannt. Das sind 4500 mehr als im Jahr zuvor. Damit hat sich die Branche nach einer schwierigen Zeit während der Pandemie wieder gut erholt. Am stärksten gewachsen ist das Geschäft der Personalberater 2022 im Gesundheitswesen, der Pharmaindustrie und in der Chemiebranche.

Tillmann Neuscheler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



An den Honoraren für erfolgreiche Vermittlungen hat sich 2022 wenig geändert. Im Durchschnitt stellen die deutschen Personalberatungen ihren Kunden 27 Prozent des Bruttojahresgehalts (einschließlich Bonus) der erfolgreich besetzten Stelle in Rechnung. Vor 15 Jahren waren es noch rund 33 Prozent.

Interessant ist auch ein Blick auf das durchschnittliche Zieleinkommen der gesuchten Kandidaten: Es beträgt mittlerweile nur noch 140.000 Euro im Jahr. Vor fünf Jahren lag es noch bei rund 160.000 Euro, was zeigt, dass Headhunter nicht mehr nur für die Besetzung von Spitzenposten in der obersten Chefetage zum Einsatz kommen. Die meisten Stellen werden im mittleren Management vermittelt, etwa Posten für Abteilungsleiter und Bereichsleiter.

Angesichts der Personalknappheit lassen sich Unternehmen zunehmend auch bei der Suche nach Fach- und Führungskräften, die nicht so weit oben in der Hierarchie angesiedelt sind, von Personalberatern helfen. Deutlich mehr als die Hälfte der von Headhuntern vermittelten Arbeitnehmer haben ein Jahreseinkommen unter 150.000 Euro, 24 Prozent unter 100.000 Euro und 4 Prozent unter 75.000 Euro.

Mehr zum Thema 1/

Im obersten Segment, dem sogenannten „Executive-Search“, tummeln sich vor allem die internationalen Platzhirsche wie Egon Zehnder , Heidrick & Struggles , Russell Reynolds , Korn Ferry und Spencer Stuart . Je niedriger die Gehaltshöhe der angepeilten Kandidaten, umso eher kommen auch kleine Personalberatungen zum Zuge. Insgesamt sind in Deutschland derzeit knapp 2500 Personalberatungsunternehmen mit knapp 17.000 Mitarbeitern tätig.