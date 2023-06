Harvard und Co. als Vorbild : Wenn die Uni zur Marke wird

Als Lara Breithaupt in den Vereinigten Staaten an der Duke University in Durham zu studieren begann, erhielt sie einen persönlichen Brief. „Welcome to the Duke Family“ stand in dem Begrüßungsschreiben. „Mir wurde vom ersten Tag an das Gefühl vermittelt, dass alle Mitglieder zusammengehören“, sagt die 21 Jahre alte Studentin der Computerwissenschaft. „Wir wohnen auf dem Campus. Die räumliche Nähe verbindet uns, das ist wirklich wie in einer Familie.“ Als Sara Weber an der renommierten Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München ein Studium der Rechtswissenschaften anfing, füllte sie Formulare aus, suchte die Hörsäle und kaufte sich ein Semesterticket für die öffentlichen Verkehrsmittel.

Wie die meisten deutschen Studenten in Großstädten wohnt sie in einer Wohngemeinschaft in einem anderen Stadtteil, und dort arbeitet sie auch. Sara Webers Leben spielt sich größtenteils außerhalb der Universität ab. Studenten anderer Fachrichtungen würden der ­20-Jährigen im Alltag allenfalls in der Mensa begegnen – die sie aber nicht nutzt, weil sie lieber selbst kocht.