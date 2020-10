Gerichtsurteil : Ist der Handy-Weckruf ein Täuschungsversuch?

Darf man in einer schriftlichen Hochschulprüfung die Erinnerungsstütze vergessen? Darüber entschied jetzt ein Gericht in Koblenz. Bild: Picture-Alliance

Wenn der Handy-Wecker eines Studenten während einer schriftlichen Prüfung klingelt, ist dies laut einer Gerichtsentscheidung kein Täuschungsversuch. Insofern könne die Prüfung nicht mit der Note „nicht ausreichend“ bewertet werden, teilte das Verwaltungsgericht Koblenz am Mittwoch mit. Auch sei eine solche Bewertung nicht mit einer Störung des Prüfungsverlaufs zu rechtfertigen. (AZ: 4 K 116/20.KO)

Im konkreten Fall hatte ein Student dem Gericht zufolge sein Handy in den Flugmodus versetzt und es ungefähr 40 Meter von seinem Klausurarbeitsplatz in seiner Tasche verstaut. Während der Prüfung ging die Weckfunktion des Handys an. Die Klausuraufsicht habe dies als Täuschungsversuch gewertet, den Kläger des Prüfungsraumes verwiesen und die Klausur mit „nicht ausreichend“ bewertet. Dagegen wandte sich der Student nach einem erfolglos durchgeführten Widerspruchsverfahren an das Verwaltungsgericht. Er habe am Vortag einen wichtigen Termin gehabt und vergessen, die Erinnerungsstütze auszustellen.

Die Koblenzer Richter gaben dem Studenten recht. Die Prüfungsordnung und die dazu verfassten Klausurgrundsätze böten keine ausreichende Grundlage, das Klingeln des Handy-Weckers als Täuschungsversuch zu werten. Zwar sei es verboten, ein eingeschaltetes elektronisches Sende- und Empfangsgerät in den Prüfungsraum zu nehmen. Ob das Handy im Flugmodus kommunikationsbereit sei, könne aber offenbleiben. Denn ein solcher Verstoß sei im Gegensatz zur Mitnahme des Telefons an den Klausurarbeitsplatz nicht sanktionsbewehrt.

Da für einen solchen Fall keine Sanktion geregelt sei, dürfe die Klausur auch nicht mit der Note „nicht ausreichend“ bewertet werden. Eine solche Bewertung wegen Störung des Prüfungsablaufs sei zudem unverhältnismäßig. Bei einer eventuellen Störung wäre eine kurze Schreibverlängerung möglich gewesen. Auch lägen keine Anhaltspunkte für ein vorsätzliches Handeln des Studenten vor, erklärte das Gericht.

Gegen diese Entscheidung können die Beteiligten die Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz beantragen.