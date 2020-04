Häusliches Lernen : Die Ungleichheit wächst

Aktualisiert am

Ob Schüler zu Hause neues Wissen erwerben und ob sie üben und wiederholen, liegt nicht nur an ihnen – sondern auch an den Eltern. Daraus gilt es Schlüsse für die Schulöffnungen zu ziehen. Ein Gastbeitrag.

In den meisten Bundesländern öffnen sich in diesen Tagen wieder die Türen der Schulen – zumindest für einige Schüler und unter besonderen Schutzvorkehrungen. Ob es in diesem Schuljahr noch einen normalen Schulbetrieb geben wird, ist unklar und wird von künftigen Infektionszahlen abhängen. Wie die Maßnahmen und ihre Lockerungen aus virologischer und epidemiologischer Sicht zu bewerten sind, wird derzeit von vielen Wissenschaftlern aus diesen Fachgebieten diskutiert. Dabei trägt unter anderem der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité mit seinem Podcast dazu bei, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Coronavirus einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Gleichzeitig betont er immer wieder, wo die Grenzen des aktuellen Wissens liegen, und erinnert daran, dass neben der virologischen Perspektive auch andere Perspektiven berücksichtigt werden müssen, wenn es um die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen und mögliche Konsequenzen für die Gesellschaft geht.

Eine dieser Perspektiven ist die der empirischen Bildungsforschung, die mit interdisziplinären Zugängen Bildungsprozesse, Bildungsergebnisse und deren Bedingungen empirisch untersucht. Sie kann Hinweise zu einer der am häufigsten gestellten Fragen im Kontext der Schulschließungen geben: Führt das häusliche Lernen zu verstärkten Bildungsungleichheiten?