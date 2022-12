Wissenschaftsverlage : Die Macht der Datenkartelle

Wie man Gold macht, das lehrte jüngst ein Whitepaper der auf Wissenschaftsverlage spezialisierten Firma Hum. Ihrer Alchemie folgend, geht das Goldmachen so: Man nutzt erstens die Daten von Wissenschaftlern, wie sie beim Aufrufen von Newslettern oder der Erstellung eines Internetkontos eingegeben werden, und greift Name, E-Mail-Adresse, Institution und wissenschaftliche Interessen ab. Zweitens setzt der Verlag Tracker auf seine Website, die dem Wissenschaftler sofort folgen, wenn er einen Artikel herunterlädt oder nur eine bestimmte Seite aufruft. Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts, das versteht man schnell.

Damit nicht genug, so skizziert es das Whitepaper weiter, werden in einem dritten Schritt die gesammelten Daten mit anderen Verlagen getauscht, sodass sich die Lücken im Profil einer einzelnen Person weiter schließen: Durch das gegenseitige Öffnen der Plattformen können Verhaltensmuster von Wissenschaftlern über verschiedene Verlagswebsites hinweg verfolgt und zu Profilen verdichtet werden. Viertens können Daten auch ganz einfach gekauft werden, etwa die Daten über mehr als 1,5 Millionen Ärzte und Medizinstudenten in den Vereinigten Staaten oder aus Facebook- oder Google-Nutzerprofilen, um so feingranulare Nutzerprofile erstellen zu können, die auch demographische Angaben umfassen. Details über Alter, Familienstand oder Einkommen können so mit Identitätsmerkmalen von Wissenschaftlern zusammengeführt werden. Am Ende geben alle diese Daten den Wissenschaftsverlagen Auskunft darüber, wer sich für welches wissenschaftliche Thema interessiert, wie und mit wem die Person kommuniziert, welche Zeitschriften für eine Publikation in Erwägung gezogen werden oder welche Summen dafür ausgegeben werden. So wissen die Verlage mehr als die Universitätsleitungen und Wissenschaftsförderer, was die Trends der Forschung sind und wer an welchem Thema arbeitet.