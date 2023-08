Greenkeeper der Eintracht : Der Herr des Rasens

Das Wetter meint es nicht gut mit den wenigen Fans, die sich Anfang August vor dem Deutsche-Bank-Park tummeln. Direkt an der Arena stehen sie aber immerhin im Trockenen, während sie darauf warten, dass die Eintracht-Profis ihr Training beenden. Direkt am Trainingsplatz, der einige Meter entfernt liegt, sind Zuschauer nicht erlaubt. Ein Sichtschutz am Zaun hält obendrein interessierte Blicke ab.

Benjamin Fischer Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Im Stadion selbst muss sich niemand um den Regen sorgen. Das Dach ist zu, sehr zur Freude der Arbeiter, die Bahn für Bahn den neuen Rasen verlegen. Zur Halle wird das Stadion allerdings eher selten. „Im Herbst und im Winter darf das Stadiondach nur mit Ausnahmegenehmigung geschlossen werden, aber generell ist es für den Rasen immer von Vorteil, wenn das Dach offen ist“, sagt Sebastian Madl. „Das Klima ist einfach besser, und auch der natürliche Niederschlag tut dem Rasen gut, künstlich bewässern ist immer nur die zweitbeste Option.“

Madl leitet das siebenköpfige Greenkeeper-Team der Frankfurter Eintracht. Seit 2008 ist der gelernte Landschaftsgärtner für das Stadion und die Trainingsplätze verantwortlich. Zu der Stelle sei er zufällig gekommen, sagt er. Gefragt, ob er sich die Arbeit in einem Stadion vorstellen könne, habe er als Amateur-Fußballer damals aber nicht lange nachdenken müssen.

„Grundsätzlich ist ein Wechsel auch noch einen Tag vor einem Spiel möglich“

Rasenwechsel im Stadion sind für ihn längst Routine: „Mindestens ein Platztausch im Jahr ist zwingend notwendig, denn nach den Konzerten im Sommer ist vom Rasen nicht mehr viel übrig“, sagt Madl. „Ob während der Saison weitere Wechsel dazukommen, hängt auch davon ab, ob noch mal Konzerte anstehen oder Veranstaltungen wie die NFL-Spiele.“ Ein Wechsel nach dem Gastspiel der National Football League (NFL) sei schon allein deshalb alternativlos, weil die Farbe für die Linien des Football-Feldes nicht mehr abgehe.

Ob der Rasen an sich noch für Profi-Fußball zu gebrauchen wäre, spielt da keine Rolle. Nach dem Konzertsommer stelle sich diese Frage gar nicht, sagt der 34-Jährige und zeigt ein Bild auf seinem Handy. Zu sehen ist die Rasenfläche nach dem Entfernen der Platten, die von Ende Mai bis Ende Juli auf dem Gras lagen – beziehungsweise das, was davon übrig ist: eine dreckig-braune Fläche, auf der nur noch die weißen Außenlinien an ein Fußballfeld erinnern.

Mit dem Rasenwechsel haben Madl und sein Team erst einmal nichts zu tun. Eine externe Firma übernimmt die Verlegearbeiten. Am Montag sei die alte Fläche abgefräst worden, an diesem Mittwoch kamen die ersten Bahnen, am Donnerstag folgt der Rest, erklärt er das Prozedere. „Grundsätzlich ist ein Wechsel auch noch einen Tag vor einem Spiel möglich – wenn alles richtig gemacht wird“, sagt Madl: „Die Rasenelemente selbst sind knapp vier Zentimeter dick, bringen also schon ein gewisses Eigengewicht mit, und da die Bahnen hydraulisch zusammengepresst werden, besteht keine Gefahr, dass etwas verrutscht.“

Tausch kostet grob 120.000 Euro

Der Rasen wird direkt vom Feld am Niederrhein angeliefert, insgesamt 18 Lastwagen-Ladungen liegen am Ende im Stadion. Madl und sein Team kontrollieren zunächst die Nähte, und sobald eine erste Fläche neuer Rasen liegt, werden die durch die Rollung platt gedrückten Halme aufgepustet, wird der Rasen gemäht und noch einmal ausgekehrt, um die alten Halme zu entfernen. Zum Spieltag ist er stets auf 24 Millimeter getrimmt, natürlich immer mit dem gleichen Mähmuster. Nach dem Spiel müssen die beschädigten Stellen gepflegt werden. Auch die Wasserdurchlässigkeit oder den Härtegrad zu prüfen gehört zu den Aufgaben von Madl und seinem Team.