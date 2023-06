Will den Blick auf Vielfalt und Geschlecht in der Forschung schärfen: die Frankfurter Goethe-Universität Bild: dpa

Die Kategorien Geschlecht und Vielfalt sollen bei Forschungsprojekten der Frankfurter Goethe-Universität in Zukunft eine deutlich wichtigere Rolle spielen. In einem Zehn-Punkte-Plan hat die Universität dazu jetzt Leitlinien formuliert und vorgelegt. Das Papier soll nun innerhalb der Hochschule diskutiert, aber auch an Vertreter in der Politik weitergegeben werden.

Die Goethe-Universität will gendersensitive Forschung damit in Zukunft zum Standard machen. Die Reflexion von Geschlecht und Diversität soll elementarer Bestandteil des Forschungsalltags an der Hochschule werden. „Wir wollen Vorreiter auf dem Weg zu einer besseren Wissenschaft sein, die möglichst allen Menschen gerecht wird“, sagte Universitätspräsident Enrico Schleiff bei der Vorstellung der Pläne.

Medikamente werden für den männlichen Körper entwickelt

Wie wichtig ein differenzierenderer Blick etwa in der Medizinforschung wäre, beschrieb die Kardiologin Lena Marie Seegers. Jahrhundertelang habe man in der Medizin den Mann zum Maßstab der Forschung gemacht – mit negativen Folgen für die Frauen. Medikamente werden im Hinblick auf den männlichen Körper entwickelt, die Symptome für einen Herzinfarkt sind bei Männern deutlich besser erforscht und bekannter als bei Frauen. Erst nach und nach finde in der Wissenschaft ein Umdenken statt.

„Gerade nordische Länder wie Schweden sind da viel weiter“, sagte David Leistner, der wie Seegers an der Kardiologie des Frankfurter Universitätsklinikums forscht. Dort wollen die beiden deshalb bald ein Frauen-Herzzentrum eröffnen, in dem Herzkrankheiten unter genderspezifischer Blickweise untersucht werden. Vorbild dafür sind amerikanische Woman’s Hearts Health Center. Die Kardiologin Seegers hat an der Harvard-Universität in Boston zwei Jahre lang selbst an solch einer Einrichtung geforscht.

In den Erziehungswissenschaften spielt die Geschlechterforschung dagegen schon länger eine wichtige Rolle. Doch auch dort gäbe es noch immer Nachholbedarf, sagte Bettina Kleiner, die Direktorin des Cornelia-Goethe-Zentrums für Frauenstudien und die Erforschung der Geschlechterverhältnisse. Geschlechterstereotype seien auch heute in den Schulen weiterhin verbreitet – oft mit nachteiligen Konsequenzen für die späteren Karrieren von Frauen. Solche Normen, meinte Kleiner, sollten noch genauer reflektiert und hinterfragt werden.

Queere Lebenswelten abbilden

Viel zu wenig erforscht seien auch die Lebenswelten von queeren Kindern und Jugendlichen. Deren Alltag werde in den Erziehungswissenschaften bislang „selten und kaum einmal in angemessener Weise abgebildet“. Eine wichtige Aufgabe sei zudem, Lehrkräfte, die sich in der Ausbildung befinden, „für Stereotypen in ihrem eigenen Denken zu sensibilisieren“.

Mit dem Zehn-Punkte-Papier will die Universität diesem Anspruch gerecht und, so Universitätspräsident Schleiff, „proaktiv werden“. Festgelegt wird in ihnen zum Beispiel, dass Geschlecht und Diversität in wissenschaftlichen Prozessen nun grundsätzlich reflektiert werden sollen. Angaben zu Geschlecht und Vielfalt sollen auch in den Forschungsdatenbanken der Universität fortan immer erfasst werden, außerdem soll ein interdisziplinärer Dialog zum Themenfeld angestoßen werden.