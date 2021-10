Geschäftssprache : Wenn Worte zu abstrakt werden

Aktualisiert am

Damals wie heute: Die Verzweiflung an der Kommunikation der Geschäftswelt. Kann Künstliche Intelligenz helfen? Bild: F.A.Z.

Es begann mit einem Beipackzettel. Die Europäische Union hatte beschlossen, dass Informationen über Medikamente künftig verständlich sein sollen. Der Pharmahersteller war damit am Zug – und in heller Aufregung. „Das Unternehmen suchte händeringend nach Experten, Mitteln und Methoden, wie es das schaffen kann“, erzählt der Kommunikationswissenschaftler Anikar Haseloff. Mit seinem ehemaligen Kommilitonen Oliver Haug setzte er sich an den Auftrag. Die beiden dachten über eine Frage nach, die sie schon während des Studiums bewegt hatte: Wie lässt sich messen, ob ein Text verständlich ist?

Lesbarkeitsformeln, mit denen man den Schwierigkeitsgrad eines Textes ermitteln kann, gibt es seit vielen Jahrzehnten. Sie messen die Wörter- und Satzlängen und scannen den Text nach Fachbegriffen ab, die der Autor nicht erklärt. Bislang hatten sich im deutschsprachigen Raum vor allem Wissenschaftler dafür interessiert. „Es war eine große Neuerung, dass wir den Beipackzettel mit statistischen Verfahren untersucht haben“, sagt Haseloff. Haug und er ließen parallel Menschen die Texte lesen, um die statistischen Verfahren zu überprüfen.