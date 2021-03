Plagiatfall : Mehr Strenge bei Medizin-Dissertationen

Nennen wir ihn Christian, einen angehenden Mediziner aus Freiburg im Breisgau. Wie viele andere will auch er promoviert werden und muss dieses Projekt in ein straff organisiertes Studium einschieben. Christian hat ein paar Datenreihen über Forschungen am Kniegelenk zusammengetragen. Nun soll das Ganze ein akademisches Korsett bekommen, um den „Dr. med.“ zu ermöglichen. Christian erlebt Arbeitsbelastung und Schichtdienst. Zusätzlich muss er sich mit Formulierungen und Fußnoten auseinandersetzen. Seine Vorgesetzten raten ihm, die Arbeit schnell runterzuschreiben. Vor allem komme es auf die erhobenen Daten an, das Andere interessiere keinen. Es ist das übliche Verfahren, damit der Doktor seinen „Doktor“ bekommt: Viel Wirkung, wenig Wissenschaft. Schon 2004 schrieb der Wissenschaftsrat, dass der Erkenntnisgewinn dieser „pro-forma“-Forschung fragwürdig sei. Medizinische Doktorarbeiten dienten „aufgrund ihrer schlechten Betreuung“ häufig nicht der wissenschaftlichen Grundausbildung.

So ähnlich wird Christian zehn Jahre später vor dem Verwaltungsgericht argumentieren. Doch die Richter sind wenig gnädig. Der Doktorgrad bleibt ihm aberkannt. Seine Datenreihe ist zwar nicht zu beanstanden, aber in anderen Teilen der 60 Seiten starken Arbeit finden sich zahlreiche Plagiate. Die Wissenschaftsplattform „VroniPlag Wiki“ hat sie mit 23 Prozent des gesamten Textteils angegeben. Das beginnt auf der zweiten Seite. Über „Entstehung, Aufbau und Struktur des Gelenkknorpels“ wurde bereits viele Male geschrieben, unter anderem in einer Düsseldorfer Dissertation. Bei dieser bedient sich Christian. Wieso das Rad auch neu erfinden?

Ohne Fußnoten kein Doktorgrad

Zum Verhängnis wird Christian die fehlende Zitation. Die Düsseldorfer Arbeit erwähnt er an keiner Stelle. Der dortige Kollege ist, wie „VroniPlag Wiki“ noch herausfindet, auch nicht Urheber der Gedanken; er hatte seinerseits von einer Habilitationsschrift abgeschrieben. Was Christian vor Gericht behaupten wird, mag also der Wahrheit entsprechen: Sein Vorgehen sei üblich und bei der Verleihung des Doktorgrads unschädlich. Doch damit dringt er nicht durch. Denn die Richter nennen Christians Argumente allesamt unerheblich. Es ist egal, was mit der Doktormutter oder dem Doktorvater abgesprochen sei. Es ändere nichts am objektiven Verstoß gegen wissenschaftliche Anforderungen.

Die von Christian beschriebene Praxis an medizinischen Fakultäten ist, wenn es sie denn gibt, rechtswidrig. Die Richter verweisen auf den gesetzlich geforderten „Nachweis der Eigenständigkeit wissenschaftlichen Arbeitens“. Wie medizinische Dissertationen in der Praxis tatsächlich entstehen, spielt bei dieser juristischen Bewertung keine Rolle, schreibt sinngemäß das Verwaltungsgericht Freiburg in einer Entscheidung von 2018, die schon länger bekannt, aber erst jetzt veröffentlicht wurde (1 K 2682/16).

Der Promotionsausschuss der Medizinischen Fakultät in Freiburg entzog bereits im Oktober 2013 den Doktorgrad. Zuvor war der Promotionsbeauftragte von Außenstehenden in Kenntnis gesetzt worden, dass bei „VroniPlag Wiki“ Plagiate dokumentiert worden seien. Daraufhin wurde ein Verwaltungsverfahren zur Überprüfung der erhobenen Vorwürfe eingeleitet.

Keine Gleichheit im Unrecht

Eine entlastende Erklärung von Christians Erstgutachter bleibt folgenlos. Der Doktorvater hatte argumentiert: „Von Seiten der wissenschaftlichen Leistung der Arbeit sehe ich diese durch die übernommenen Textstellen nicht substanziell infrage gestellt.“

Das Gericht betont nun, hypothetische Erwägungen im Sinne einer Art geltungserhaltenden Reduktion fänden nicht statt. Daher ist es egal, ob der Doktorgrad auch ohne die plagiierten Passagen verliehen worden wäre. Denn auch die Wiedergabe beschreibender Inhalte, bekannter Fakten oder fachlichen Allgemeinguts seien mit Quellen nachzuweisen.

Auf eine rechtswidrige Praxis könne sich Christian unter dem Gesichtspunkt des Grundsatzes der Gleichbehandlung nicht berufen. Es gebe, so die Richter, „keine Gleichheit im Unrecht“. Das bedeutet: Auch in Zukunft können einzelne Mediziner ihren Doktorgrad verlieren, selbst wenn viele andere, die ebenso schlampig gearbeitet haben, diesen behalten dürfen. Trotzdem: Die Zeit lausiger medizinischer Dissertationen scheint endgültig vorbei zu sein. Durch die inzwischen verbreitete elektronische Publizierung lassen sich nicht nachgewiesene Übernahmen rasch ausfindig machen. Und zumindest das Verwaltungsgericht Freiburg kennt bei medizinischen Doktorarbeiten kein Pardon mehr.