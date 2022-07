Replik auf Stefan Beher : Wirkungen des Gendersterns

In seinem Beitrag „Warum geschlechtergerechte Sprache nicht gerecht ist“ kritisiert Stefan Beher Forschung zu „Gendersprache“, al­so Sprachformen, die benutzt werden, um geschlechtsübergreifend auf Personen Be­zug zu nehmen. Dabei greift er unsere Studie mit dem Titel „Gender representations elicited by the gender star form“ (Journal of Language and Social Psychology, 2022) besonders heraus. Als Autorinnen und Autoren dieser Studie möchten wir einige der Unrichtigkeiten und Unterstellungen korrigieren.

Stefan Behers Hauptkritikpunkte an un­serer Studie sind angebliche methodische Mängel, die Größe des gefundenen Effekts sowie unsere angebliche ideologische Voreingenommenheit. Die konkrete methodische Kritik besteht darin, dass unseren Experimenten eine angeblich ver­zerrte Stichprobe zugrunde liege. Beher behauptet, dass sich unsere Versuchspersonen anhand des Themas selbst selegiert hätten, wodurch unsere Stichprobe zugunsten von Personen verzerrt sei, die an Studien zum Thema Gender teilnehmen möchten, von Stefan Beher überspitzt beschrieben als „Studenten der Genderlinguistik mit Bedarf an Teilnahmepunkten“.