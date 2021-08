Gendermedizin : Das Geschlecht in der Praxis

Women get sicker but men die quicker“ – dieser seit den Sechzigerjahren bekannte Ausspruch bringt es auf den Punkt: Männer und Frauen unterscheiden sich nicht nur in ihrer Biologie, sie sind auch unterschiedlich krank. Frauen sind in einigen Aspekten zäher. Im Vergleich zu Männern sterben sie statistisch erwiesen seltener an Infektionen, bekommen Herzinfarkte rund acht Jahre später und leben länger. Dafür leiden sie häufiger an Autoimmunkrankheiten wie Morbus Crohn.

„Körperliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen existieren, die kann man nicht wegdiskutieren“, sagt Vera Regitz-Zagrosek, Kardiologin und Gründungsdirektorin des „Berlin Institute for Gender in Medicine“ an der Charité Berlin. „Dabei sind die medizinischen Daten dermaßen schlagend, dass man einfach nicht daran vorbeikommt.“ So ist zum Beispiel das Immunsystem der Frauen schlicht ein anderes: Es ist effektiver in der Abwehr akuter Infektionen wie zum Beispiel mit Coronaviren. Männer sterben deutlich häufiger an Covid-19. „Und dieser Effekt ist nicht mit unterschiedlichem Verhalten erklärbar“, sagt Regitz-Zagrosek. Die Immunantwort weiblicher Entzündungszellen ist selbst in der Petrischale deutlich unterscheidbar von der männlicher Entzündungszellen.