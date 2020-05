Covid-19-Forschungsnetz : „Was ist denn das für ein Wissenschaftsverständnis?“

Erst mal war ich ja entschlossen, mich arg zu echauffieren. Da bringt es der Vorstandvorsitzende der Berliner Charité, die nicht nur geographisch das regierungsnächste Universitätsklinikum Deutschlands ist, fertig, der Bundesregierung 150 Millionen Euro für den Kampf gegen das Coronavirus abzuringen. Das ist eigentlich überaus löblich, denn nicht nur viele Firmen und Betriebe, große wie kleine, leiden an Luftnot, auch in den chronisch unterfinanzierten Universitätsklinika sind die Kassen – nicht nur wegen Corona – knapp.

Überaus löblich also, die Universitätsklinika bei der Seuchenbekämpfung und dem Dienst am Gemeinwohl zu unterstützen. Das Vorhaben nennt sich „Nationales Covid-19-Forschungsnetzwerk der Universitätsmedizin“. Dort soll „kliniknahe Forschung“, „Versorgungsforschung“, „translational“ natürlich, patientenorientiert gemacht werden, und dies vor allem sehr schnell. Freilich ist momentan Eile geboten, weswegen die Macher des Projektes ein ganz neues Verfahren versprechen. Ich zitiere: „Diese Initiative ist ohne Beispiel: Das BMBF fördert zum ersten Mal die gesamte deutsche Universitätsmedizin in einem nicht-kompetitiven Ansatz.“

Und das geht dann so: Direkt oben am Geldhahn in Berlin sitzt eine nationale „Taskforce“, angesiedelt an der Charité. Lokale „Taskforces“ bilden sich in jedem der 34 teilnehmenden Universitätsklinika, sie werden von oben her mit Geld versehen. In der nationalen „Taskforce“ sitzen vier Ministeriumsvertreter, zwei Organisationsfachleute und vier Vorstandsvorsitzende von Universitätsklinika (meist Ärztliche Direktoren), darunter freilich auch der Vorstandsvorsitzende der Charité, der seinen Ärztlichen Direktor nicht zum Zug kommen lässt. Den lokalen Taskforces stehen die jeweiligen Ärztlichen Direktoren vor. Die melden ihre Vorhaben nach oben, und das Geld fließt nach unten.

Mittelvergabe an den Fakultäten vorbei

Und sehen Sie: Darüber wollte ich mich echauffieren. Was ist denn das für eine Forschungsförderung, was ist denn das für ein Wissenschaftsverständnis? Die Träger der im Artikel 5 des Grundgesetzes verbürgten Forschungsfreiheit sind die berufenen Professoren, sind die medizinischen Fakultäten, nicht die hauptamtlichen Klinikumsvorstände und schon gar nicht die Ärztlichen Direktoren. So steht es beispielsweise im Paragraph 5, Absatz 1 des hessischen Universitätsklinikumsgesetzes: „Das Universitätsklinikum unterstützt den Fachbereich Medizin bei dessen Aufgabenerfüllung in der klinischen Forschung und Lehre.“ „Unterstützt“, steht da. Nicht: „übernimmt“. Die Machtübernahme über die Wissenschaft durch Vorstände und Direktoren mit Verwaltungsaufgaben ist wider den Geist und wider die Vorgaben von Grund- und einschlägigen Ländergesetzen. Da kann man sich schon mal drüber aufregen.

Dann kamen in rascher, wöchentlicher Folge weitere Schreiben der nationalen „Taskforce“, in welchen die „Tasks“, welche zu forcieren seien, spezifiziert wurden. Und, wiewohl die Sache sich „Nationales Forschungsnetzwerk“ nennt, ist da kaum Forschung, aber jede Menge Netzwerk- und Organisationsmanagement drin, was es verschmerzen lässt, dass diejenigen Vorstände und Direktoren und Ministerialen, die über die non-kompetitive Mittelvergabe entscheiden, schon von Rechtswegen, wenig von der genuinen Forschung verstehen, aber viel Organisationstalent besitzen.

Mehr zum Thema 1/

Ein wenig Forschung ist aber schon drin. Klinische Studien zum Beispiel und natürlich sind – unter der Oberhoheit der lokalen Ärztlichen Direktoren – auch aktive Wissenschaftler wie Pharmakologen, Biochemiker, Virologen, Mikrobiologen und andere eifrig bemüht, sich mit ihren Vorhaben unter den Schutzschirm der örtlichen Direktoren-Taskforce zu begeben, weil es – erstaunlich, so ein Schirm – unter, aber nicht neben ihm regnet. Geld eben. Unter diesen Schirm drängelt man sich gern.

Diese Initiative ist in der Tat ohne Beispiel, kann aber, ist sie erst mal verstetigt, Beispiel machen. Mittelvergabe für die Wissenschaft. An allen internen und externen Qualitätssicherungsmechanismen und Organisationen der Forschung vorbei. Nichtkompetitiv, sondern kollegial, unter Vorstands- und Direktionskollegen.