Geflüchtete Ukrainerinnen : Homeoffice fernab der Heimat

Versunken in die Distanzarbeit: Kateryna Peters in ihrem temporären Homeoffice in Berlin Bild: Julia Zimmermann

Die Wand hinter Kateryna Peters ist grasgrün. Wo Wand und Tür sich treffen, ist eine kleine weiße Stuckverzierung zu erahnen. Viel mehr als Wand, Stuck und Katerynas Gesicht sehen ihre Kollegen und Klienten in diesen Tagen nicht von ihr – sie arbeitet komplett aus der Distanz, hundert Prozent Homeoffice; Zoom ist ihr wichtigster Kommunikationskanal. Nichts Ungewöhnliches mehr seit der Pandemie – ungewöhnlicher ist der Stellenwert, den der Arbeitsplatz für Kateryna einnimmt: die einzige Stütze, nachdem Bomben, Krieg und Flucht ihr gesamtes sonstiges Lebensumfeld genommen haben. Die einzige Konstante in Zeiten permanenten Umbruchs. Eine Zukunftsperspektive in einem Moment, in dem ihre Zukunft bloß noch aus Fragezeichen besteht.

Nadine Bös Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Beruf und Chance“. Folgen Ich folge



Kateryna ist vor „Putins Krieg“, wie sie ihn nennt, aus der Ukraine geflohen. Mehr als einen Koffer hat sie nicht mitgenommen, darin ihren Computer und mit dem Computer die Möglichkeit, dank Digitalisierung und neuer Arbeitswelt zumindest eines fortzuführen: Ihren gewohnten Beruf – sie ist Coach und Dozentin an einer privaten Fernhochschule für Coaching. Kateryna formuliert es so: „Es war eine riesige Ressource für mich, dass ich die Arbeit behalten habe.“ Sie macht sie nun in einer Altbauwohnung in Berlin-Tempelhof, wo ein deutsches Paar ihr das Gästezimmer als Unterschlupf überlassen hat. Und als temporäres Büro.