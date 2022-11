Kolumne „Nine to five“ : Ist das Tippspiel zur WM in Ordnung?

Wie hältst du’s mit der WM in Qatar?“ Einfache Frage auf dem Büroflur, schwierige Antwort. „Ich bin ein Fan von Sklavenarbeit, wer würde sich nicht gerne möglichst billig was Schönes bauen lassen?“ Wäre eine mögliche Antwort. Ginge ein bisschen auf die Humorebene. Aber ist Humor erlaubt, wenn Tausende Bauarbeiter für eine WM in klimatisierten Stadien in der Wüste sterben mussten?

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft.

Eine Gratwanderung. Einfacher macht es sich, wer komplett boykottiert. Der ist moralisch auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Gegen den überkommerzialisierten Fußball. Gegen die FIFA. Gegen Qatar.