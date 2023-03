Dieser Text hat etwas von einem Klassentreffen. Vor zehn Jahren hatten wir das letzte Mal miteinander gesprochen (zu­mindest über dieses Thema). Jetzt sind alle wieder da, reifer, mit bereichernden, aber zum Teil auch schmerzhaften Erfahrungen. Fünf junge Bundestagsabgeordnete erzählten uns vor genau zehn Jahren, warum sie Berufspolitiker geworden sind. Zu dieser Zeit gab es viel Kritik daran, dass im­mer mehr Politiker ohne einen bürgerlichen Beruf ins Parlament strebten. Viele beriefen sich damals auf ei­nen Satz des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt, die innere Unabhängigkeit könne so verloren gehen.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft".



Von unseren fünf Abgeordneten waren nicht alle seither dauerhaft im Bundestag. Eine politische Karriere am Reißbrett ist bei keinem von ihnen in lupenreiner Form herausgekommen. Minister- oder Staatssekretärsämter hatten aber zwischendurch fast alle. Und keiner der fünf ist vollständig von der Berufspolitik losgekommen. Jens Spahn (CDU) und Dorothee Bär (CSU) gehörten in den vergangenen zehn Jahren ununterbrochen dem Parlament an. Niels Annen (SPD), Johannes Vogel (FDP) und Anna Lührmann (Grüne) waren temporär draußen. In dieser Wahl­periode aber sind sie alle wieder gemeinsam im Reichstag. Alle haben Regierungserfahrung. Zeit also, die Frage noch einmal zu diskutieren: Kann und sollte Politik ein Hauptkarriereziel sein?