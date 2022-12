Frühkindliche Betreuung : 50-Stunden-Woche für unter Dreijährige?

Fast vier Millionen Kinder besuchen aktuell eine Kindertageseinrichtung in Deutschland. In der Altersgruppe unter drei Jahren wird jedes dritte Kind in einer Kinderkrippe betreut. Im Osten der Republik sind die Quoten am höchsten mit der Konsequenz, dass 60 Prozent der unter Dreijährigen 45 bis 50 Stunden pro Woche in Kindertageseinrichtungen untergebracht sind. Damit aber noch nicht genug und nicht zuletzt politisch motiviert: Der Bedarf ist größer. Für jedes zweite Kind wird ein Platz gewünscht – Tendenz steigend. Derzeit sind die vorhandenen Kindertageseinrichtungen nach einhelliger Meinung bereits am Limit – ungeachtet dessen sollen sie weitere zusätzliche Aufgaben übernehmen. Während Erwachsene seit Jahren dafür kämpfen, weniger arbeiten zu müssen und mehr Homeoffice zu bekommen, sollen die Kleinsten immer länger außer Haus sein.

Die Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin hat zu diesem Thema mehrfach Stellung bezogen: 2008 hat sie empfohlen, Fremdbetreuungszeiten für unter Dreijährige möglichst kurzzuhalten. 2012 hat sie diese für Kinder unter 18 Monaten völlig abgelehnt und für die Altersgruppe zwischen 18 und 36 Monaten Fremdbetreuung nur mit hohen Qualitätsansprüchen als sinnvoll betrachtet – ab dem Alter von zwei Jahren gewinnen Kontakte zu anderen Kindern an Bedeutung, was Familien mit nur einem Kind oder Alleinerziehende oft nicht leisten können.