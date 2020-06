Frauenquote der TU Eindhoven : Männer müssen draußenbleiben

Aktualisiert am

In der Bibliothek der TU Eindhoven Bild: foto: Bart van Overbeeke

Dass der Professor seiner Universität treu geblieben ist, werde ihm heute noch vorgeworfen, sagt er. Boudewijn van Dongen hat schon seinen Master und seinen Doktor an der Technischen Universität in Eindhoven (TUE) gemacht. Während seine Kommilitonen fortgingen, um den Rest der akademischen Welt kennenzulernen, blieb van Dongen auf dem niederländischen Campus, der eigentlich bunt wäre, würde der Regen nicht regelmäßig alles grau färben, und richtete sich an seinem Informatik-Lehrstuhl ein.

In den vergangenen Jahrzehnten hat er eine Kollegin geheiratet, hat bei Büro- und privaten Umzügen geholfen, über Tausende Tassen Kaffee Freundschaften gefunden, die TUE zu seinem zweiten Zuhause gemacht. Aber was die Universität jetzt tut, das geht ihm zu weit. „Ich verstehe das einfach nicht. Es ist okay, sich Ziele zu setzen, aber das ist zu viel“, sagt van Dongen und seufzt.