Das günstige Deutschlandticket könnte das Semesterticket für Studenten verdrängen. Der ASta in Frankfurt schlägt Alarm, weil Hessen auf eine bundesweite Lösung warten will. Bayern kündigt derweil schon ein verbilligtes Deutschlandticket für Studenten an.

Der AStA der Frankfurter Universität hat sich mit einem Brief an Hessens Verkehrsminister Tarek Al Wazir (Die Grünen), Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) und die Fraktionen im Landtag gewandt. In dem Schreiben, von den Studenten selbst als „Brandbrief“ bezeichnet, werden die Politiker aufgefordert, für das Semesterticket wieder eine „sichere rechtliche Grundlage zu bieten“. Darüber hinaus fordern die Verfasser die Finanzierung des Tickets. Andernfalls, so die Befürchtung der Studenten, stehe das Angebot vor dem Aus.

Grund dafür soll die Einführung des Deutschlandtickets sein. Mit diesem Angebot fehle der „erhebliche finanzielle Vorteil, der notwendig ist, um ein Solidarmodell juristisch zu rechtfertigen“, schreiben die Studenten. Deswegen müsse das Semesterticket, um rechtlich unangreifbar zu sein, deutlich günstiger werden. Wie die Studenten weiter schreiben, hat der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) vor diesem Hintergrund schon neue Preise für alle hessischen ASten errechnet. „Dieser würde in Frankfurt bei 25,80 Euro liegen, womit ein hinreichender Preisvorteil gegeben und somit Rechtssicherheit wieder hergestellt wäre.“ Der RMV könne eine solche umfassende Reduktion jedoch nur anbieten, wenn das Land sie finanziere.

Land soll Finanzierung sichern

„Ohne die verbindliche Zusage des Landes, bis Ende August dieses Vorhaben zu unterstützen, sind wir rechtlich dazu gezwungen das Semesterticket zu kündigen“, schreiben die Verfasser des Briefes. In diesem Fall würde der RMV jedoch ebenfalls auf finanzielle Hilfe des Landes angewiesen sein, um die hohen Millionenbeträge auszugleichen, die über das Semesterticket bisher jedes Semester an den RMV gezahlt würden. „Um es noch einmal in aller Deutlichkeit zu formulieren: Sagt das Land die finanzielle Hilfe für das vergünstigte Semesterticket nicht zu, dann muss es den daraus resultierenden finanziellen Schaden für den RMV trotzdem übernehmen.“

Mit dem Semesterticket können Studenten den gesamten öffentlichen Nahverkehr im Tarifgebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbundes nutzen. Für Studenten gibt es bisher die Möglichkeit, ein 49-Euro-Ticket erwerben, indem sie nur den Differenzbetrag zu den monatlichen Kosten ihres Semestertickets zahlen. An der Goethe-Uni sind das 37 Euro. Studenten, die das in ganz Deutschland gültige 49-Euro-Ticket haben wollen, müssen dafür nur noch zwölf Euro entrichten.

Land sieht Bund in der Pflicht

Doch das ist laut den Studentenvertretern nicht das Problem, sondern die rechtliche Unwägbarkeit, die durch das Konkurrenzangebot entstanden sei. Dies ließe sich, so der AStA, durch ein bundesweites studentisches Deutschlandticket vermeiden, das werde aber vom Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) verhindert. „Die Problematik beschränkt sich nicht auf Frankfurt und wurde bereits in der laufenden Bund-Länder-Arbeitsgruppe zum Deutschland-Ticket erörtert“, heißt es auf Anfrage aus dem hessischen Wirtschaftsministerium, das damit die Schilderung der Studenten bestätigt. Eine Möglichkeit, das Problem zu lösen, sei demnach in der Tat ein Semesterticket für ganz Deutschland. „Die Länder sehen sich in ihrer gemeinsamen Position bestätigt, dass es eines bundesweiten Solidarmodells in Form eines um 40 Prozent auf 29,40 Euro verbilligten Deutschland-Tickets für Studierende bedarf. Dies wurde den Vertretern des Bundes deutlich gemacht“, heißt es weiter aus dem Ministerium.

Ein solches Solidarmodell wäre nach Kalkulation der Länder bei Vollabnahme und sechsmonatiger Laufzeit, wie sie für die meisten derzeitigen Semestertickets gelte, erlösneutral. Hessen ist der Auffassung, dass eine bundesweite Lösung der richtige Weg ist. „Wir bedauern, dass durch das Zögern des Bundes für viele Studierendenvertretungen eine schwierige Situation entsteht“, teilt das Ministerium mit. Man hoffe, dass der Koordinierungsrat zum Deutschland-Ticket auf seiner nächsten Sitzung Ende August einen entsprechenden Beschluss fasse, damit dieses Problem gelöst werde. Bayern hat unterdessen schon ein eigenes Modell angekündigt. Demnach können dort Studenten vom 1. Oktober an ein Deutschlandticket für 29 Euro erhalten.

Alles andere hätte nach Ansicht der Studenten schwerwiegende Folgen. „Nicht zu handeln ist in diesem Fall also eine aktive Entscheidung, die weitreichende finanzielle Folgen für Hessen und die Mobilitätswende im Land hätte. Nicht zu handeln, schadet aber vor allem den Studierenden, die infolgedessen jedes Semester 60 Euro zusätzlich bezahlen müssten, nur um zur Uni zu gelangen“, heißt es im Brief. Auch aus ökologischen Gesichtspunkten sei die Bereitstellung eines günstigen Tickets wichtig. Der Verlust des Semesterticket wäre aus Sicht des AStA eine „Katastrophe“ – nicht nur für die Studenten.