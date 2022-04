Folgen des Präsentismus : Krank am Schreibtisch

Um 8 Uhr morgens klingelt der Wecker von Bianca Schmitt, doch sie steht erst eine Dreiviertelstunde später auf. Frus­triert spielt sie „Doodle-Jump“ auf ihrem Handy und hört dabei Radio, um geistig hochzufahren. Nachdem sie im Badezimmer war, setzt sie sich an den Frühstückstisch und nimmt danach ihre Medikamente ein. Jetzt ist es 9.30 Uhr, eigentlich hätte sie schon längst mit der Arbeit beginnen sollen. „An solchen Tagen würde ich mich am liebsten krankschreiben lassen. Die fehlende Struktur im Homeoffice tut mir einfach nicht gut“, sagt Schmitt, die unter der Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADHS), dem prämenstruellen Syndrom (PMS) und unter Legasthenie leidet und ihren wirklichen Namen aus Furcht vor Konsequenzen am Arbeitsplatz nicht in der Zeitung lesen will. Der krankheitsbedingte innere Widerstand bringt sie oft an ihre mentalen Grenzen.

Mehr Flexibilität, Selbstbestimmung und weniger Ansteckungen: Homeoffice gilt in der Corona-Pandemie als großes Versprechen. Doch Fälle wie die von Schmitt zeigen, dass längst nicht alle Arbeitnehmer das Arbeiten von zu Hause aus als Entlastung empfinden. Ganz im Gegenteil: Die 27-jährige Verlagsbeschäftigte würde sich gern öfter arbeitsunfähig melden, hat aber Angst vor der Reaktion ihres Chefs. Wie hat sich Homeoffice in der Pandemie also auf die Fehlzeiten und Zufriedenheit der Beschäftigten ausgewirkt?