Führung ist zu wichtig, um sie nur einigen wenigen im Unternehmen zu überlassen, sagt Tim Weilkiens, Berater und Vorstand beim Hamburger IT-Seminardienstleister Oose. Die rund 50 Mitar­beiter des Unternehmens organisieren sich seit mehr als zehn Jahren selbst. Das bedeutet, sie erledigen die Aufgaben klassischer Führungskräfte in Teams. Damit das funktioniert, hat Oose seine Struktur komplett umgekrempelt: Hier gibt es keinen Chef, der über allen Angestellten thront und Aufgaben an die Be­reichsleiter verteilt, die diese wiederum auf rangniedere Mitarbeiter abwälzen. Stattdessen ist Oose in verschiedenen Ar­beitskreisen organisiert. Weilkiens etwa ist in den Kreisen Personal und Fortbildungen im Einsatz. Jeder Kreis trifft eigene Entscheidungen, beispielsweise darüber, ob und wen sie neu einstellen. Über größere Entscheidungen und In­vestitionen entscheidet man im sogenannten Plenum, gemeinsam mit dem Vorstand. Dieser wird alle zwei Jahre von den Mitarbeitern selbst gewählt.

Organisationsmodelle wie das des Ham­burger IT-Spezialisten werden häufiger. Denn flache Hierarchien liegen im Trend. „Gerade jüngere Beschäftigte suchen danach ihre Arbeitgeber aus“, sagt Lena-Marie Glaser. Die Österreicherin beschäftigt sich vor allem mit dem Thema „New Work“. Sie ist gelernte Ju­ristin, hat ein Zukunftslabor für neues Ar­­beiten gegründet und jüngst ein Buch zum Thema herausgebracht. Ihr Credo: Steile Hierarchien können Prozesse verlangsamen und machen außerdem klar, dass hier nur einer etwas zu sagen hat – der Chef. Gut organisierte flache Hierarchien hingen appellierten an die Ei­genverantwortlichkeit der Mitarbeitenden und setzen Kreativität frei.