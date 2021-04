Identitätspolitik in Firmen : Aufgeweckte Kapitalisten

Was ist heutzutage Sinn und Zweck von Unternehmen, vor allem solcher, die weithin sichtbar und international tätig sind? Offensichtlich reicht es nicht mehr aus, dass sie profitabel sind, im Gegenteil, man wirft ihnen vor, ihren Erfolg moralisch fragwürdigen Verhaltensweisen zu verdanken. Es ist deshalb nicht mehr nur von Bedeutung, was produziert wird, sondern auch, wie und wo. Neben der Wirtschaftlichkeit tritt die Moralität in den Blickpunkt. Klimaschutz und Identitätspolitik sind in erster Linie zu nennen, dazu kommen Umweltschutz und soziale Produktionsbedingungen.

So werden, um nur einige Beispiele zu nennen, Coca-Cola-Mitarbeiter neuerdings von ihrem Arbeitgeber angehalten, „weniger weiß zu sein“. Der Weltkonzern General Electric, der es mit den Pensionsplänen seiner amerikanischen Mitarbeiter nicht so genau nimmt, bekam vom amerikanischen Außenministerium eine Auszeichnung für „inklusive Beschäftigung in Saudi-Arabien“. Und der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble gibt im Fernsehen Tipps zur Bekämpfung von unbewusstem Rassismus.