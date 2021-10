Jobs aus der Ferne : Wohnung in London, Arbeit in Berlin

Montag, 9 Uhr. Michael drückt auf den Startknopf seines Computers, der Arbeitstag beginnt. Seit vier Monaten hat der 31-Jährige einen neuen Job, im Marketingteam eines Berliner Start-ups. Doch sein Arbeitsplatz befindet sich nicht etwa im deutschen Hauptquartier. Nein. Michael erledigt seinen Job aus fast tausend Kilometer Entfernung, in seiner Wohnung im Westen Londons. Ein kleiner WLAN-Router im Eck hat ihm den Umzug erspart.

Immer mehr Unternehmen weiten bei der Suche nach Mitarbeitern den Radius aus. Qualifiziertes Personal ist rar am Arbeitsmarkt – Stichwort Fachkräftemangel. Doch ein paar Mausklicks könnten reichen, und die freie Stelle ist besetzt. Online-Agenturen wie MINT Talents oder WorkMotion sollen es Unternehmen leicht machen, ortsunabhängige Fachkräfte wie Michael anzustellen – egal, ob sie in Italien, Argentinien oder Indien leben. „Die Welt ist flach“, hat der amerikanische Journalist Thomas Friedman geschrieben. Die Digitalisierung ermögliche es, dass alle Menschen mit Internetanschluss am globalen Arbeitsmarkt und am Warenaustausch teilnehmen, so die These. Aber kann man die Ländergrenzen tatsächlich so einfach ausradieren?