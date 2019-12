Fachkräftemangel : Die neue Macht der Berufseinsteiger

Bürohund, Wellnesstage und Prämien für Pünktlichkeit: So verwöhnen die Unternehmen ihre jungen Mitarbeiter. Der Wettbewerb um die besten Talente nimmt absurde Züge an.

Der Schornsteinfeger war dankbar, dass er genug junge Mitarbeiter gefunden hatte, um seinen Handwerksbetrieb aufrechtzuerhalten. Dass sich überhaupt noch ein Berufseinsteiger für seine wichtige, manchmal aber etwas anachronistisch anmutende Arbeit interessierte, ist in Zeiten des allgegenwärtigen Fachkräftemangels schließlich keine Selbstverständlichkeit. Aber ihm fiel schnell auf: Das Interesse seiner jungen Mitarbeiter bewegte sich in engen Grenzen. Vor acht Uhr war es grundsätzlich noch nicht erwacht. Die Neuen kamen oft so spät, dass er zu einer drastischen Maßnahme griff: Er zahlt ihnen jetzt eine Pünktlichkeitsprämie.

Da kann man schon mal stutzig werden: Pünktlichkeit, Eigeninitiative, Kenntnisse in der Word- und Excel-Nutzung – das waren lange Zeit Voraussetzungen für den Berufseinstieg. Wer das nicht mitbrachte, hatte auf dem Arbeitsmarkt keinen Spaß. In Zeiten des Fachkräftemangels zählen diese Weisheiten nicht mehr. Das führt zu einem bemerkenswerten Wandel. Nicht mehr die Mitarbeiter passen sich an die Berufswelt an, jetzt ist es umgekehrt. Wer sich unter Handwerkern, Büromanagern, Arbeitsvermittlern und Unternehmern umhört, stößt immer wieder auf das gleiche Bild. Ganze Organisationen krempeln sich um, um den Arbeitsalltag an die Kenntnisse und Fähigkeiten der neuen Mitarbeiter anzupassen.

Denn nichts Geringeres ist nötig, um die Arbeit am Laufen zu halten. „Klasse“ und „Super“ findet jemand wie Klaus Hurrelmann deswegen die Pünktlichkeitsprämie. Der Soziologe ist Bildungsprofessor an der Berliner Hertie School of Governance. „Das ist genau die Sprache, die diese jungen Leute verstehen“, sagt er. Hurrelmann erforscht schon seit Jahrzehnten, welche Wünsche und Sorgen die Jugend in Deutschland jeweils prägen. Er bezeichnet seine Probanden als Angehörige der Generationen X (Jahrgänge 1965 bis 1980), Y (1980 bis 1995), Z (ab 1995). Nicht jeder ist mit so viel Pauschalisierung einverstanden, Einzelfälle werden damit natürlich nicht treffsicher erfasst. Die Grenzen zwischen den Altersgruppen verschwimmen und sind im Alltag viel schwieriger voneinander abzugrenzen, als es die Forschung vermittelt. Doch auch in der vielschichtigen Wirklichkeit sind die Tendenzen klar.

Finanzkrise? Nie gehört

Hurrelmann beobachtet seit ein paar Jahren die Folgen unseres anhaltenden Wirtschaftsbooms: Während jetzt und in den nächsten Jahren die Welle geburtenstarker Jahrgänge aus dem Arbeitsleben scheidet, strömen Heranwachsende in den Arbeitsmarkt, die sich an die Pleite von Lehman Brothers im September 2008 und die darauf folgende Finanzkrise nicht erinnern. Die Krise war ein Schock, aber in Deutschland hat sie erstaunlich wenig Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen. Die junge Generation hat Demut nie gebraucht und nie gelernt.

So sehen viele Angehörige der Generation Z Arbeit nicht mehr als Pflicht, sondern als Mittel zur Selbstentfaltung. Einen Job, der das nicht leisten kann, empfinden sie als Zumutung – oder als großes Opfer. „Die eigenen persönlichen Neigungen nehmen die jungen Bewerber sehr wichtig. Da sind sie sehr anspruchsvoll, hochtrabend fast“, sagt Hurrelmann.

Wer sich trotz allem in eine Branche wagt, die für viele Arbeitsstunden, aber nicht gerade für ihre individuelle Sinngebung bekannt ist, pocht auf ständige Selbstbelohnung. Thorben – noch ohne Job, aber mit konkreten persönlichen Neigungen – postet in dem Forum der jungen Wirtschaftswissenschaftler (Slogan: „Die Manager von Morgen“), Wiwi-Treff, einen Beitrag, den er „IWC oder Rolex?“ nennt. „Hallo Freunde“, schreibt Thorben, „aktuell bin ich neben der Suche eines Arbeitgebers auch auf der Suche nach einer passenden Uhr, mit der ich mich zu meinem Einstieg gerne belohnen möchte.“ Thorben schwankt zwischen zwei Modellen, die jeweils zwischen 5000 und 10.000 Euro kosten. Sein Eintrag im Forum ist populär. In 106Posts geben ihm die anderen Tipps.