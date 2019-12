Erfolgreich im Beruf : Verborgene Helden

Zugfahren gilt als vergleichsweise umweltfreundlich. Katja Fuhr-Boßdorf arbeitet bei der Deutschen Bahn, damit das auch für den Bau von neuen Strecken gilt. Sie passt auf, dass ihr Arbeitgeber die Zugtrassen nicht etwa quer durch den Lebensraum von Eidechsen baut. Muss eine neue Strecke her, schaut sie sich die Gebiete an. Welche Tiere leben dort? Müssen sie umgesiedelt werden? Im vergangenen Jahr etwa sollte ein neuer Tunnel gebaut; der alte Durchbruch vollständig geschlossen werden. Dann kam die hessische Obere Naturschutzbehörde: Ob man Fledermäusen nicht im alten Tunnel einen Ort zum Überwintern schaffen könnte? Fuhr-Boßdorf war begeistert. Schon während der Arbeiten kamen die ersten Tiere: „Da bin ich dann jeden Tag um 6 Uhr auf die Baustelle und habe nach ihnen geschaut – die Fledermäuse waren recht unempfindlich“, sagt sie.

Die 40 Jahre alte promovierte Agrarwissenschaftlerin kommt aus dem Frankfurter Raum und ist bei der Bahn für ebendiese Region verantwortlich. Überraschungen erlebt sie immer wieder, aktuell im osthessischen Main-Kinzig-Kreis. „An einem Bahnhof sitzt ein Storch, der findet den Oberleitungsmast als Brutstelle sehr attraktiv“, sagt Fuhr-Boßdorf. Er habe dieses Jahr sogar erfolgreich gebrütet. „Zum Schutz der Vögel suchen wir ihnen jetzt in unmittelbarer Umgebung eine neue Stelle.“

Bevor Fuhr-Boßdorf 2012 zur Deutschen Bahn kam, arbeitete sie für verschiedene Naturschutzverbände. „Da war ich immer eher in der Beobachterrolle. Jetzt habe ich einen größeren Gestaltungsspielraum, um das Beste für die Natur herauszuholen.“ Da sie für Großprojekte verantwortlich ist, laufen bei ihr die Ansprüche der umweltbezogenen und technischen Planung zusammen. Kompromisse habe sie bislang immer gefunden und auch so manchen Baggerfahrer zum Fledermausexperten weiterbilden können. „Ich versuche immer, alle abzuholen und zusammenzubringen“, sagt sie. Was herauskommt, wenn man in die Natur eingreift, um sie anschließend aber sich selbst zu überlassen, ist laut Fuhr-Boßdorf an jeder Bahnböschung zu sehen. „Schotter als künstliche Sonnenfläche in Kombination mit den Nahrungs- und Versteckmöglichkeiten eines Bahndamms sind ideal für Reptilien.“ Denn: „Diese Bedingungen gibt es sonst nur an Steinbrüchen und felsigen Bereichen.“

Dirigent auf dem Flughafen

Der Frankfurter Flughafen ist der größte Verkehrsflughafen Deutschlands. Knapp 70 Millionen Passagiere stiegen hier allein 2018 ein, aus und um. Wer sich dort schon einmal geärgert hat, weil er wider Erwarten auf dem Rollfeld aussteigen und sich in einen Bus zum Terminal setzen musste, für den hat Ihsan Kina nur ein müdes Lächeln übrig: „Die Passagiere sind auf dem Rollfeld viel schneller bedient“, sagt er. Denn Busse können die Passagiere gleichzeitig zum Flugzeug bringen und die gelandeten Reisenden von dort abholen, während am Gate nur eins nach dem anderen geht.

Der 34 Jahre alte gebürtige Frankfurter erklärt das auch Vertretern von Fluggesellschaften, die trotz Verspätung auf einer „Gebäudeposition“, also einem Platz mit Fluggastbrücke, beharren. Kina arbeitet in der Verkehrsdaten- und Koordinationszentrale des Flughafenbetreibers Fraport, deren englischer Name sich zur schönen Abkürzung „ACDC“ zusammenfassen lässt. Er entscheidet, wann und wo die Flugzeuge parken – bei zwei Terminals und rund 1400 Starts und Landungen am Tag nicht unbedingt eine vorhersehbare Aufgabe. Kina informiert die Dienste, die die Flieger be- und entladen, verfolgt die Kommunikation zwischen Pilot und Fluglotsen und gleicht Flugdaten verschiedener Flughäfen ab. Insgesamt arbeiten er und seine Kollegen abwechselnd an vier verschiedenen Arbeitsplätzen, jeder ist dann für eine dieser Aufgaben verantwortlich.