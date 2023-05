Enkelejda Kasneci hat an der Technischen Universität München einen Tutor auf KI-Basis entwickelt, der bei der Verbesserung von Deutschaufsätzen hilft. Welche Zukunft hat Künstliche Intelligenz an den Schulen?

Frau Kasneci, Sie haben den KI-Tutor PEER (Paper Evaluation and Empowerment Resource) maßgeblich mitentwickelt. Seit wann gibt es ihn, was kann er?

PEER ist ein Tool, das große KI-Sprachmodelle nutzt, um Lernende beim Schreiben von Deutschaufsätzen zu unterstützen. Ein Prototyp wurde Anfang Januar im Rahmen der TUM-Projektwochen fertiggestellt und wird seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. PEER analysiert Deutschaufsätze und gibt den Lernenden personalisierte Verbesserungsvorschläge. Das Feedback wird dabei sowohl altersgerecht als auch abhängig vom Aufsatztyp, zum Beispiel Märchen oder Bericht, aufbereitet. Was das Programm besonders gut kann, ist, die Lernerfahrung zu personalisieren. Es ist immer verfügbar und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, in ihrem eigenen Tempo zu lernen und sich auf die Bereiche in Schreibaufgaben zu konzentrieren, die sie verbessern möchten. Wenn wir an den klassischen Deutschunterricht denken, so ist es einer Lehrkraft praktisch unmöglich, einen Aufsatztyp mit jedem einzelnen Lernenden mehrfach zu üben. Auf Basis fortschrittlicher KI-Sprachmodelle, ähnlich wie ChatGPT, kann PEER sogar handgeschriebene Aufsätze analysieren und mehrfach konstruktive Rückmeldung und Verbesserungsvorschläge geben. Auch Lehrkräfte setzten den Tutor als Assistenten zur Erstellung von Korrekturvorlagen ein. Diese verfeinern sie dann weiter, wodurch im Unterricht mehr Raum für persönliche Interaktionen geschaffen wird. Manche Lehrkräfte nutzen PEER auch gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern, um über den Deutschunterricht hinaus die Interaktion mit KI-Systemen zu üben.

Was war beim Datenschutz zu beachten?

Datenschutz ist natürlich ein zentraler Aspekt. Wir haben uns verpflichtet, die Privatsphäre unserer Nutzenden zu respektieren und zu schützen, daher arbeitet PEER ausschließlich mit anonymisierten Daten. Bevor wir auf diese Daten zugreifen, stellen wir sicher, dass wir die ausdrückliche Zustimmung der Nutzenden erhalten haben.

Wie bewerten Sie das Potential von KI-Lernassistenten, wie sie jüngst Salman Khan vorgestellt hat, in der Schule?

KI-Lernassistenten, wie von Salman Khan jüngst vorgestellt, sind definitiv eine Disruption im Bereich der Bildung und werden die Art und Weise, wie wir lehren und lernen, grundlegend und nachhaltig verändern. Ihre Stärke ist es, dass sie permanent verfügbar und personalisierbar auf die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Lernenden sind – und zwar in einer Art und Weise, wie sie in einem traditionellen Klassenzimmer praktisch nicht umsetzbar wäre. Neben der Möglichkeit, im eigenen Tempo zu lernen und sich auf die Bereiche zu fokussieren, wo am meisten Unterstützung gebraucht wird, können solche Tools auch den Lehrkräften wertvolle Einblicke in den Lernfortschritt ihrer Schülerinnen und Schüler geben und dabei helfen, ihre Unterrichtsstrategien entsprechend anzupassen. Solche Tools werden im Betrieb nicht müde und können deshalb dazu beitragen, die Lernressourcen zu erweitern und insgesamt einen gerechteren Zugang zu Bildung ermöglichen. Über eine gute und passende Anleitung durch die Lehrkräfte selbst, können solche Tools zudem Lernmaterialien und -ressourcen bereitstellen, die über das hinausgehen, was in Schulbüchern verfügbar ist. In einem guten Zusammenspiel aus angeleitetem Lernen durch die Lehrkraft und personalisiertem Lernen mithilfe von KI-Lernassistenten, kann der Unterricht perspektivisch ergänzt und maßgeblich verbessert werden.

Welche Chancen und Risiken sehen Sie?

Es gibt viele Vorteile des Einsatzes von KI-Lernassistenten. Am besten sollten diese jedoch in begleiteter Form eingesetzt werden, unter Anleitung einer Lehrkraft. Es wäre schön, wenn wir für alle Fächer Lernassistenten wie PEER zur Verfügung hätten, die dem Lernenden helfen, Wissen in einem bestimmten Fachkontext zu üben und zu vertiefen, diese Lerninhalte aber auch in Übereinstimmung mit vordefinierten Lernzielen bereitstellen. Es besteht jedoch das Risiko, dass die Abhängigkeit von KI-Technologie das menschliche Element im Bildungsprozess untergräbt. Es ist daher äußerst wichtig, dass KI-Lernassistenten als Ergänzung und nicht als Ersatz für menschliche Lehrkräfte gesehen werden. Insgesamt glaube ich jedoch, dass die Chancen, die KI-Lernassistenten bieten, gegenüber den Risiken überwiegen, vorausgesetzt, wir gehen verantwortungsvoll und ethisch mit diesen Technologien um.