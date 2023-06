Während am Montagvormittag an den Zelten noch Banner angebracht werden, läuft in einem schon ein Vortrag. Das Thema: „Klimagerechtigkeit und deko­loniale Bildung an der Goethe-Uni“. Vier Tage lang, bis zum Donnerstag, soll auf dem Campus Westend darüber diskutiert werden, wie mit einer „solidarischen Klimapolitik“ der ökologischen Krise getrotzt werden kann. Veranstalter des Protestcamps ist die Gruppe End Fossil Occupy Frankfurt, ein Ableger einer linken Aktivistengruppe, die zuletzt deutsch­landweit mit Schul- und Hörsaalbesetzungen für Aufmerksamkeit sorgte.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Auch an der Goethe-Universität gab es schon eine Besetzung. Im Dezember hatte die Frankfurter Gruppe einen großen Saal im Hörsaalgebäude auf dem Westend-Campus in Beschlag genommen. Dort wollten sie Vorträge halten und über Forderungen diskutieren, die sie an die Leitung der Universität formuliert hatten. So solle die Universität etwa ihre Verträge mit dem Energieversorger Mainova kündigen und auf eine nichtfossile Energieversorgung umsteigen. Auch eine Professur für Klima und Transformation sowie „mehr queer-feministische Forschung“ wurden gefordert. Als die Gruppe auf einen Vorschlag der Universitätsleitung nicht einging, die Versammlung in andere Räume auf dem Campus im Stadtteil Bockenheim zu verlegen, wurde der Hörsaal noch am selben Abend von der Polizei geräumt. Diese Räumung wurde innerhalb der Universität, etwa von Stephan Lessenich, dem Direktor des Instituts für Sozialforschung, stark kritisiert.

Sommerfest und Protest

Ärger gab es nun auch vor dem Beginn des Protestcamps. Die Gruppe End Fossil hatte ihre Veranstaltung Anfang Juni beim Frankfurter Ordnungsamt angemeldet. Abhalten wollte sie das Camp in der Nähe eines vom Allgemeinen Studierendenausschuss gemieteten Raums, gegenüber dem Gebäude, in dem Präsidium und Administration der Universität sitzen. Auf einem Teil dieser Fläche läuft am Donnerstag jedoch das Sommerfest der Uni. Auch diese Veranstaltung wurde, schon im April, beim Ordnungsamt angemeldet. Dort hatte lange niemand bemerkt, dass Camp und Sommerfest sich in die Quere kommen. Erst kurzfristig teilte die Behörde der Gruppe End Fossil mit, das sie mit ihrem Camp einen anderen Platz, in der Nähe des „House of Fi­nance“-Gebäudes, nutzen müsse.

Gegen die Verlegung hatte die Gruppe zwar noch geklagt, das Frankfurter Verwaltungs­gericht aber lehnte den Einspruch ab. Die Leitung der Universität hebt hervor, dass sie das Camp nie verhindern wollte. „Die Universität bekennt sich vollumfänglich zu dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit und respektiert jede Form des friedlichen Protests“, heißt es von Uni-Präsident Enrico Schleiff.

Morten Hauck von der Gruppe End Fossil sagt, die Klimakrise spiele im Lehrbetrieb der Universität eine viel zu geringe Rolle. Auch über die Verantwortung des globalen Nordens für die Krise werde zu wenig diskutiert. Der Klimawandel aber sei, das zeige etwa der IPCC-Bericht, zu einschneidend, um ihn zu ignorieren. „Hier ein Reförmchen, da ein Reförmchen: Das reicht nicht, wir brauchen einen radikalen Wandel“, sagt Hauck. Mit ihrem Camp wollen die Aktivisten einen Kontrapunkt setzen. In Debatten und Vorträgen widmen sie sich Themen wie globaler Klimagerechtigkeit oder Migration und Klimawandel, eine Diskussionsrunde soll sich mit der „Vergesellschaftung der Mainova“ befassen.