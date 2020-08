Eliteorganisation : Studienstiftung des deutschen Volkes wurde gehackt

Die Studienstiftung des deutschen Volkes, die wohl prestigeträchtigste Stipendienorganisation in Deutschland, ist gehackt worden. „Leider müssen wir Sie darüber informieren, dass die Studienstiftung mit einer Schadsoftware angegriffen wurde, bei der es sich mit aller Wahrscheinlichkeit um Emotet handelt. Dadurch sind gefälschte E-Mails mit Absender Studienstiftung in Umlauf“, schreibt die Organisation, die vor allem Stipendien an begabte Studierende vergibt, am Donnerstag in einer E-Mail an ihre Verteiler und auf ihrer Webseite. Zu Ursache und Ausmaß macht die Studienstiftung aufgrund laufender Ermittlung keine weiteren Angaben.

Die Studienstiftung bittet mögliche Betroffene darum, „jede E-Mail sorgfältig auf die korrekte Absenderadresse (Name und Domain) und auch Betreff und E-Mail-Inhalt auf Plausibilität“ zu prüfen. Die E-Mails seien häufig auf Englisch verfasst, dabei kommuniziere die Organisation in der Regel auf Deutsch.

Viele Führungskräfte sind Alumni der Studienstiftung

Wer eine verdächtige E-Mail erhalte, solle diese an die Studienstiftung weiterleiten, damit diese sie prüfen könne. Die Weiterleitung sei ungefährlich. Man stehe in Kontakt mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und arbeite an der Klärung.

Wer doch auf die Hacker reingefallen ist, etwa indem er Dateianhänge geöffnet oder auf Links geklickt hat, soll der Studienstiftung zufolge sein Umfeld informieren, Mailkontakte seien besonders gefährdet. Schadprogramme nähmen häufig wichtige Änderungen am Computer vor, deshalb empfehle das BSI, den Rechner neu aufzusetzen.

Eine Sprecherin sagt der F.A.Z.: „Wir haben weiterhin Zugriff auf unsere Systeme und sind grundsätzlich arbeitsfähig. Die IT ist dran, wir haben uns für die Analyse und Eingrenzung externe Verstärkung geholt.“

Viele Führungskräfte in Deutschland sind Alumni der Studienstiftung. In deren Postfächern könnten die gefälschten E-Mails also gelandet sein – und damit auch für viele andere Organisationen zu einem Sicherheitsproblem werden.

Mehr zum Thema 1/

Laut BSI stellt Emotet „eine der größten Bedrohungen durch Schadsoftware weltweit“ dar und „verursacht auch in Deutschland aktuell hohe Schäden“. Das BSI beschreibt Emotet so: „Empfänger erhalten E-Mails mit authentisch aussehenden, jedoch erfundenen Inhalten von Absendern, mit denen sie erst kürzlich in Kontakt standen.“ Dadurch wirkt die Mail authentisch und Nutzer öffnen die schädlichen Dateianhänge oder Links in der Mail.

Dann liest Emotet die Kontakte aus, so verbreiten die Hacker das Virus weiter. „Ist der Computer erst infiziert, lädt Emotet weitere Schadsoftware nach, wie zum Beispiel den Banking-Trojaner Trickbot“, schreibt das BSI auf seiner Webseite. So kommen die Kriminellen demnach an die Daten und können die Computer kontrollieren. „In mehreren dem BSI bekannten Fällen hatte dies große Produktionsausfälle zur Folge, da ganze Unternehmensnetzwerke neu aufgebaut werden mussten. Für Privatanwender kann eine Infektion den Verlust von Daten, insbesondere wichtiger Zugangsdaten, bedeuten.“