Düfte können motivieren, Unternehmen sympathisch machen, aber auch Allergien auslösen oder Krebs verursachen. Was Öle und Sprays am Arbeitsplatz mit unseren Nasen und unserer Stimmung machen.

Es riecht gut, aber nach einer Weile reagieren die Schleimhäute in der Nase. Die Augen tränen, und das Atmen fällt schwer. So lässt sich be­schreiben, wie sich empfindliche Mitarbeiter einiger Hotels fühlen, nachdem sie sich eine Weile in der Lobby aufgehalten haben. Denn die Geschäftsführung hat entschieden, dort Duftstoffe versprühen zu lassen. Der Geruch soll sich den Gästen als Duftmarke dieses Hotels einprägen. Im Frühstücksraum, im Restaurant und in den Hotelzimmern werden die Duftstoffe allerdings nicht eingesetzt.

Laut Industrieverband Körperpflege und Waschmittel gaben Verbraucher im Jahr 2022 für Raumdüfte 450 Millionen Euro aus. Für die vergangenen fünf Jahre verzeichnete er für diese Kategorie ein Umsatzplus von knapp zwei Prozent. Die Duftstoffe kommen nicht nur in Wohnungen zum Einsatz. Hotels, Mode- und Lebensmittelgeschäfte und andere Betriebe verwenden sie, um Kunden an sich zu binden. „Wenn ein Unternehmen einen eigenen Geruch kreiert, wird er mit einem bestimmten Produkt assoziiert“, sagt Jessica Freiherr vom Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung in Freising. „Deshalb werden Düfte immer öfter zu Marketingzwecken verwendet.“