F.A.Z. exklusiv : Berlin veröffentlicht Zahlen über Plagiate bei Doktorarbeiten

Spitzenreiter bei den Promotionsüberprüfungen ist die Charité mit 21 abgeschlossenen Verfahren, sodann folgt die Freie Universität mit 11 Fällen. Darunter wird auch die Promotion von Franziska Giffey fallen. Die Technische Universität (TU) meldet vier abgeschlossene Verfahren, die Humboldt-Universität (HU) drei, die Universität der Künste (UdK) einen Fall. „Abgeschlossen“ bedeutet allerdings nicht unbedingt „beendet“. So sind einige Fälle der HU noch vor Gericht anhängig. Dazu gehört wohl die Auseinandersetzung um die Mainzer Soziologin Marina Hennig, die sich gegen den Gradentzug vor dem Verwaltungsgericht wehrt.

Nicht alle Verfahren enden mit dem Entzug des Grades. Die FU mit ihren 11 Fällen entzog achtmal den Grad, es gab eine Rüge und, dreimal wurde auf die Aberkennung verzichtet. Dass es 12 Verfahrensbeendigungen bei 11 Fällen gibt, ist vermutlich mit Giffey zu erklären. Sie erhielt zunächst eine Rüge, was eine rechtswidrige Bevorzugung darstellte, danach wurde ihr der Grad entzogen. Eine den Doktorgrad erhaltende „Rüge“ wurde an keiner anderen Hochschule, mit Ausnahme der Charité, erteilt. Die Charité, bei der die Wissenschaftsplattform VroniPlag Wiki sogar ein ganzes Plagiatscluster mit mehreren Doktorarbeiten nachgewiesen hatte, entzog zuletzt 2014 Doktorgrade. Derzeit sind Gerichtsverfahren in weiteren Fällen anhängig.

Kontrollen nur stichprobenartig

Aus der Antwort der Berliner Landesregierung geht auch hervor, dass die Charité bei Dissertationen und Habilitationsschriften softwaregestützte Kontrollen lediglich stichprobenartig durchführt. Doch arbeite die Charité gerade an der Etablierung eines Verfahrens, bei dem sämtliche Dissertationen zentral mittels Software überprüft werden sollen, heißt es. Dies war allerdings schon vor Jahren angekündigt worden. Der CDU-Politiker Adrian Grasse fragte auch, ob Hinweisgeber, die Plagiate melden, angehört und nach Abschluss des Verfahrens über dessen Ausgang informiert werden. Eine solche Information müsste eigentlich zum guten Ton gehören und ist teilweise in Satzungen auch vorgesehen.

Doch Charité, HU und FU müssen zugeben, dass dies nur „in Einzelfällen“ geschehe. VroniPlag Wiki-Mitstreiterin Debora Weber-Wulff sagte gegenüber der F.A.Z.: „Ich bin von der Charité zum Kaffee eingeladen worden, aber nicht zur Anhörung in den Fällen. Und deren Ausgang habe ich, wenn überhaupt, nur auf insistente Nachfrage als Sammelauskunft mitgeteilt bekommen, und nicht auf die einzelnen Fälle aufgeschlüsselt.“ Dagegen geben TU und UdK solche Informationen in jedem Fall. Weshalb die Praxis innerhalb einer Stadt derart auseinandergeht, erklärt die Senatsverwaltung nicht. Die FU will jedenfalls nur informieren, wenn der Plagiatsmelder zugleich Opfer ist, bei dem abgeschrieben wurde. Die Charité sieht eine Auskunftsverpflichtung gar nicht als gegeben an – damit demotiviert sie interne wie externe Whistleblower.

Nicht immer wird der Entzug vermerkt

Ein bunt gemischtes Bild ergibt sich auch bei der Frage, ob plagiatsbehaftete Arbeiten weiterhin auf den Universitätsservern vorrätig gehalten werden. Dies bejahen Charité, HU und FU, während die TU solche Arbeiten vom Server herunternimmt. Alle Hochschulen erklären, dass sie den Wegfall der Dissertationseigenschaft vermerken würden, teilweise als deutliche Kenntlichmachung (so die FU), teilweise nur in den Metadaten (so die HU). Die Wirklichkeit blieb hinter diesem Anspruch in der Vergangenheit jedoch zurück, wie eine von Weber-Wulff geführte Liste gefundener Entzugsvermerke in deutschen Bibliothekskatalogen zeigt.

In mindestens zwei Fällen, bei denen der Doktorgrad entzogen wurde, hat

die FU noch keine Kennzeichnung vorgenommen. Der Datenschutzrechtler Rolf Schwartmann legte bereits 2018 in der F.A.Z. dar, dass Plagiate auch in Bibliothekskatalogen erkennbar sein müssen: „Jedenfalls solange die betroffene Arbeit verfügbar ist, kann die Glaubhaftigkeit der Wissenschaft nur durch den öffentlichen Fortbestand des Entzugsvermerks gewahrt werden. So wie das Plagiat nicht verjährt, verjährt auch die Pflicht, es öffentlich zu machen, nicht.“

Ob der Entzug eines Grades der Deutschen Nationalbibliothek gemeldet wird, wollte die HU schon gar nicht mehr mitteilen. Trotzdem schreibt die Landesregierung: „Aus Sicht des Senats ist das beschriebene Vorgehen der Berliner Universitäten nicht zu beanstanden.“ Erstaunlich ist schließlich auch, dass sich die HU in den vergangenen Jahren allein mit Fällen beschäftigt hat, die ihr von VroniPlag Wiki gemeldet wurden. Die Zahlen für 2013 (3), 2016 (1), 2018 (1) sowie 2020 (1) korrespondieren vollständig mit VroniPlag Wiki-Dokumentationen zur HU.

Christdemokrat Grasse fordert gegenüber der F.A.Z. Transparenz in allen Verfahren, eine vollständige Information an Hinweisgebende bei Plagiaten und die regelmäßige Kennzeichnung plagiatsbehafteter Arbeiten auf Universitätsservern und in Bibliothekskatalogen – unter Beachtung des Datenschutzes.