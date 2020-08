Digitalisierung von Schulen : Krisen sind Lügendetektoren

Krisen sind Lügendetektoren. Soziale und politische Sprachregelungen, die in normalen Zeiten Kompromissfelder als blühende Landschaften erscheinen lassen, wirken nicht mehr. Das hat Corona gerade bei der Bildungspolitik ans Licht gebracht. Die am lautesten vernehmbare Kritik der letzten Monate zielte auf die unzulängliche technische Ausstattung vieler Schulen. Darin liegt manches Richtige, und es ist auch zu hoffen, dass die Mittel des Digitalpaktes dem trotz zahlreicher administrativer Verzögerungen bald abhelfen. Zugleich ist es unabweisbar, dass ein System stattlicher Daseinsfürsorge niemals für einen Extremfall wie den einer Pandemie hinlänglich ausgestattet sein kann. Solche Redundanz ist nicht finanzierbar. Das gilt für Kliniken genauso wie für Schulen. Bei Schulen ist es zudem – das kann nicht oft und laut genug gesagt werden – pädagogisch gar nicht wünschenswert, einen digitalen Vernetzungsgrad anzustreben, der dem moderner Firmen entspräche.

Bezeichnenderweise gibt es dort je nach Branche unterschiedlich intensiv geführte Diskussionen, ob man die Verlagerung bestimmter Arbeiten ins Homeoffice nicht auch nach der Pandemie beibehalten solle. Kostengründe scheinen da argumentativ unschlagbar. Eine ähnliche Diskussion werden wir in der Schule bekommen: Alles, was den Erwerb von Wissen im weitesten Sinne betrifft, könnte über kurz oder lang vollständig in den Bereich digital gestützten Unterrichts verlagert werden. Ein Teil davon wäre ohne weiteres auch zu Hause möglich – als „Blended learning“, ein Verfahren, das auf eine Verknüpfung von Präsenzphasen und E-Learning setzt. Warum nicht, könnte man sagen, wenn Lernprogramme hier Lehrkräften offensichtlich überlegen sind? Für den Präsenzuntericht blieben dann die anderen, auf Verstehen, Problemlösen und Bewerten ausgerichteten Lernfelder. Früher oder später werden solche Rationalisierungs-Initiativen auch für Schulen propagiert werden. Die unerlässliche soziale und sozioökonomische Funktion von Präsenzunterricht würde dadurch nicht aufgehoben, aber seine Reichweite ist neu zu vermessen.

Die größte Gefahr einer solchen Entwicklung ergibt sich aus der Selbstverständlichkeit, mit der, gelenkt vom Primat des Digitalen, die didaktischen Fragen beantwortet würden: Alles, dessen mentale Rezeption sich nicht digitalisieren ließe, wäre scheinbar entbehrlich, weil es der algorithmisch konditionierte Blick nicht mehr erfasst: Kunst, Musik, Theater – der gesamte Bereich der Ästhetik, aber auch Religion und Philosophie könnten in Rechtfertigungszwang geraten, wenn ihre persönlichkeitsbildende Wirkung nicht mehr als notwendig angesehen würde.

Wie gestalte ich lernwirksamen Unterricht?

Solch ökonomisch affirmativem Denken begegnet am ehesten mit dem Zugeständnis, dass die bisherigen Paradigmata von Unterricht durchaus Mängel haben. Die durch die Pandemie erzwungenen Sonderbedingungen haben in nie dagewesener Weise die Frage nach Unterrichtsqualität in den Vordergrund gerückt. Kein Wunder, wo doch in vielen Fällen Lehrkräfte die häusliche Mithilfe von Eltern und Großeltern mit verblüffender Selbstverständlichkeit vorausgesetzt haben. Da muss man auch akzeptieren, wenn Kritik an Aufgabenart und -menge, an Aufgabenkultur insgesamt, viel hörbarer wird als in den Zeiten geschlossener Klassentüren.