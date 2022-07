Türkeistudien : Wiedergutmachung für Erdogan

Aktualisiert am

Die Türkeistudien befassen sich hauptsächlich mit den Verbrechen des türkischen Staates in der Ära Erdogan. Wissenschaftlich ist diese Form des gehobenen Aktivismus wenig ertragreich. Ein Gastbeitrag.

Mobilisiert die Wissenschaft: der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan vor dem Präsidentschaftspalast in Ankara Bild: dpa

Was macht eigentlich die Türkeiforschung in Deutschland? Kurz nach dem Bamberger Turkologentag 2018 hatte der Vorstand der „Gesellschaft für Turkologie, Osmanistik und Türkeiforschung“ zur Diskussion auf dem folgenden Kongress über Profil und Perspektiven eingeladen. Doch dann verschwand der Punkt aus dem Programm, noch bevor die Ta­gung pandemiebedingt auf 2023 verschoben wurde. Gleichzeitig werden jedoch Fakten geschaffen, die nicht nur die Türkeistudien betreffen, sondern auch die Turkologie. Im Unterschied zur semiglobalen Turkologie oder zu den „Türkischen Studien“, deren Forschungsgegenstand von Bottrop bis zum Baikalsee reicht, konzentrieren sich die Türkeistudien auf die heutige Türkei. Diese Akzentverschiebung ruft die Probleme Enthistorisierung, Politisierung und die Umwidmung in eine Wiedergutmachungswissenschaft für die Versäumnisse und Verbrechen des türkischen Staates hervor.

Die Türkeistudien beschäftigen sich zum größten Teil mit der Ära Erdogans. Die Zeit vor dem Jahr 2000 ist schon Geschichte, und die Epochen vor dem 20. Jahrhundert geraten aus dem Blick. Auf diese Weise enthistorisieren sie ihren Gegenstand. In Anbetracht der reichen traditionellen turksprachigen sowie modernen türkeitürkischen Literatur, der historischen Bedeutung des den Vorderen Orient und Südosteuropa über Jahrhunderte prägenden Osmanenreichs und der Dynamik der Türkei im zwanzigsten Jahrhundert sowie der historischen Referenzen in der heutigen Türkei ein fragwürdiger Zuschnitt.

Eine flankierende Geschichtswissenschaft gibt es kaum. Die einzige, in Bochum angesiedelte Professur für die Geschichte des Osmanenreiches, zeigt das bekannte Problem: in Verbünden vernetzt, weil ohne eigene Forschungsimpulse. Für die Türkeistudien bietet sie nichts.

Die Gefahr nicht gebraucht zu werden

Die Türkeistudien haben große Schwierigkeiten, ihren Gegenstand zu definieren, weil sie nicht „nur“ Philologie sein wollen. Stattdessen wandeln sie sich zu postdisziplinären Allroundern. Das ist aus zwei Gründen problematisch. Erstens, weil dadurch die Erforschung der reichen türkeitürkischen Literatur fast zum Erliegen gekommen ist. So ist die gar nicht ge­nug zu lobende Reihe deutscher Übersetzungen in der „Türkischen Bibliothek“, von der Orientalistin Erika Glassen und dem Turkologen Jens-Peter Laut herausgegeben, in den Türkeistudien schwer vor­stellbar.

Zweitens, weil die Fächer Ori­entalistik, Islamwissenschaft, Soziologie, Politikwissenschaft, Religionswissenschaft und Anthropologie mit ihren jeweiligen Fachkulturen, Theorien, Methoden und fachspezifischen Fragestellungen einschlägige Forschung leisten, die Türkeistudien folglich sich der Gefahr aussetzen, zu dilettieren, wenn sie ohne entsprechende Kompetenzen auf deren Felder übertreten. Oder aber, Türkeistudien werden von diesen Fächern bespielt, sind dann aber auch fachspezifisch ausgerichtet.

Die impliziten Definitionskriterien von „Türkeistudien“ sind daher vorwissenschaftlich und bestehen in der politischen Geographie und der Sprache. Die Türkeistudien müssen fürchten, nicht ge­braucht zu werden, weil die anderen es besser können. „Türkeistudien“ ist ein Dach, kein Fach.

Meinungsstark und methodenschwach

Die nationalstaatliche Referenz hat eine inhaltliche Konsequenz. Den Türkeistudien mit ihrem Fixpunkt AKP-Ära geht es ja gerade um die Zertrümmerung des in der Türkei herrschenden nationalen Nar­rativs, die Kritik monokultureller Identität, die Heterogenität der Bevölkerung und ihrer Kulturen und die Erinnerung an die gewaltsamen Homogenisierungstendenzen. Die Auseinandersetzung erfolgt aber häufig nicht wissenschaftlich, sondern durch die Politisierung der Inhalte als Kehrseite der Politik in der Türkei.