Lehrbeauftragte an Musikhochschulen arbeiten unter besonders schlechten Bedingungen. Warum wird musische Begabung so schwach honoriert?

Dieses Papier hat bis heute in seinen wesentlichen Aspekten Gültigkeit“ – so liest man, beeindruckend deutlich, von den deutschen Musikhochschulrektoren im Januar dieses Jahres. Gemeint ist ein 2014 erschienener Bericht der Kultusminister: Lehrbeauftragte an Musikhochschulen, heißt es dort, seien zur Ergänzung des Lehrangebots für ein oder zwei Semester anzustellen, sie könnten nach Ermessen der Hochschule honoriert werden, und sie seien ausschließlich nebenberuflich Tätige. In Einzelfällen, fügen die Rektoren hinzu, könnten die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu prekären Situationen führen.

Mit der Realität hat das nur wenig zu tun. „Das sind Mythen“, sagt Ulrike Höfer, Sprecherin der Bundeskonferenz der Lehrbeauftragten an Musikhochschulen (BKLM). „Von Ergänzung kann keine Rede sein.“ Auch wenn der Gesamtanteil geringer geworden ist, übernehmen Lehrbeauftragte durchschnittlich noch immer rund dreißig Prozent des gesamten Lehrdeputats. Diese Zahl ist in Nischenfächern oder im Pop-Fach gerne doppelt so groß, etwa an der Musikhochschule in Hannover, wo im Mai die Lehrbeauftragten für Rock, Pop und Jazz streikten – und zeigten, dass ohne sie mehr als siebzig Prozent des Lehrbetriebes in diesen Fächern zum Stillstand kam.

Auch die Rede von „vereinzelt“ prekären Situationen ist stark untertrieben. Laut statistischen Erhebungen der BKLM haben mehr als die Hälfte der Lehrbeauftragten neben der Anstellung an der Universität keine feste Stelle und müssen sich mit einem Potpourri aus anderen freiberuflichen Tätigkeiten über Wasser halten. Das feste Ensemblemitglied oder der emeritierte Professor, die für einige Stunden an der Musikhochschule unterrichten und sich ein Taschengeld verdienen, sind wohl eher Einzelfälle.

Bildungsföderalismus als Reformbremse?

Höfer, Pianistin und seit 25 Jahren Lehrbeauftragte an der Musikhochschule Freiburg, räumt zwar ein, dass sich seit der Veröffentlichung des ersten Berichts 2014 einiges getan habe. Das belegen auch die Erhebungen der Künstlersozialkasse (KSK): Die Honorare sind vom Jahr 2000 an kontinuierlich gestiegen, einzelne Länder wie Schleswig-Holstein werden die Obergrenzen für Vergütungen abschaffen. Für Reformen, die das Pro­blem an der Wurzel greifen, fehlt aber der politische Wille. „Es werden tröpfchenweise Honorare erhöht und Mittelbaustellen geschaffen“, sagt Höfer, „um kurzzeitig Dampf aus dem Kessel zu nehmen.“ Aber niemand nimmt diesen Kessel vom Feuer.

Die Länder, die dafür zuständig sind, tun nicht genug, und die Kultusministerkonferenz versteckt sich hinter dem Bildungsföderalismus. Man könne und wolle keine bundeseinheitliche Position herausbilden, heißt es auf Nachfrage. Es bleibt die Frage, warum sich ein solches Gremium nicht im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten für eine Harmonisierung der Arbeitsbedingungen einsetzt.

Ortsbesuch in Frankfurt: An der dortigen Musikhochschule wechseln Studenten und Dozenten geschäftig die Unterrichtsräume, der eine mit einem Cello auf dem Rücken, die andere trägt einen Flötenkasten. Hinter geschlossenen Türen hört man Musik. Dozenten, das sind hier Professoren, Mittelbauler und Lehrbeauftragte. Es ist dieses ungleiche Dreiergespann, das den Lehrbetrieb an deutschen Musikhochschulen trägt. Alle geben Unterricht, aber sie werden ganz unterschiedlich honoriert.

Simon Hanrath ist seit 2006 Lehrbeauftragter für Saxofon in Frankfurt, ein Nischenfach, das dort von ihm allein getragen wird. „Ich habe noch einen anderen Lehrauftrag in Würzburg“, sagt er, „gebe Konzerte, leite Kammermusikensembles und lehre an einer Musikschule.“ Trotzdem seien seine Einkünfte nicht mit einer ganzen Mittelbaustelle oder gar mit einer festen Stelle als Lehrer an einer Schule zu vergleichen. Nicht nur was berufliche Sicherheit, Altersvorsorge, Elterngeld oder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht – die Honorare seien zu niedrig.