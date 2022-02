Die Karrierefrage : Wie frage ich geschickt nach einem Zwischenzeugnis?

Aktualisiert am

Es gibt viele gute Gründe, einen Zwischenstand zur eigenen Leistung einzufordern: Die einen wollen ihren Marktwert testen, andere möchten wissen, was ihre Vorgesetzten von ihnen halten. Wieder andere liebäugeln mit einem Arbeitgeberwechsel. Ein Zwischenzeugnis soll in diesem Prozess vor allem ein Detail klären: Wie erledige ich meine aktuellen Aufgaben? Eine berechtigte Frage, und doch eine heikle Angelegenheit. Denn: Wer ohne erkennbaren Anlass nach einer Leistungsbeurteilung fragt, löst schnell die Warnleuchten in der Chefetage aus. Hat der Beschäftigte etwa vor, zu kündigen?

Bevor Angestellte also Hals über Kopf ein Zwischenzeugnis beantragen, sollten sie sich gut überlegen, ob sie es auch wirklich brauchen. „Bei denjenigen, die sich wegbewerben wollen, ist ein Zwischenzeugnis nicht zwingend nötig“, sagt Karriereberater Bernd Slaghuis. „Arbeitszeugnisse sollten in der Bewerbung nicht überbewertet werden.“ Studien belegen diese Einschätzung: Arbeitszeugnisse werden im Bewerbungsprozess immer unwichtiger, haben etwa Arbeitswissenschaftler der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena herausgefunden. Viele Personalmanager betrachten sie inzwischen noch als „hübsches Beiwerk“ – „zumal Arbeitnehmer ihr Zeugnis oft selbst verfassen. Und das wissen Personaler natürlich“, sagt Slaghuis.