Die Karrierefrage : Ich verstehe nichts von KI – was tun?

Können Sie mitreden? Künstliche Intelligenz (KI) ist eine Schlüsseltechnologie dieses Jahrhunderts. Computerprogramme können mittlerweile in speziellen Bereichen mit dem menschlichen Gehirn mithalten oder sogar größere Leistungen erbringen. Sie können immer besser gesprochene Sprache verstehen, Objekte erkennen, hochkomplexe Berechnungen durchführen und in gewaltigen Datenmengen Muster erkennen, die menschlicher Wahrnehmung zunächst verborgen bleiben. Das Potential gilt als gewaltig. „Wer in der KI führt, dominiert wirtschaftlich und militärisch“, sagte der in Seattle forschende und lehrende Informatiker Pedro Domingos unlängst in einem Interview mit der F.A.Z. Große Internetunternehmen verdienen schon heute Milliarden mit immer besseren Algorithmen, weil sie Werbung noch zielgenauer zuweisen können, Suchwünsche besser verstehen oder passendere Produkte vorschlagen. Über kurz oder lang betrifft das jede Branche.

Die Folgen sind drastisch. Wer sich auskennt, verdient viel Geld, kann sich häufig aussuchen, von wo aus und wie er arbeiten möchte. Wer einer KI sagen kann, was sie tun soll, hat beste Chancen. Wer von einer KI gesagt bekommt, was er machen soll, gerät unter Druck. Die Nicht-Nerds sind gezwungen, sich anzupassen. Doch wie können sie dranbleiben?