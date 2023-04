Ist weniger wirklich mehr? Verfolgt man den öffentlichen Diskurs, dann könnte man den Eindruck gewinnen, weniger zu arbeiten bedeute automatisch mehr Lebensqualität zu gewinnen und sei demnach das erstrebenswerte Ziel des typischen Arbeitnehmers. Die Stichworte hierzu sind bekannt: Altersteilzeit, Frühverrentung, Arbeitszeitverkürzung, Teilzeit und Vier-Tage-Woche. Für weniger Arbeit gehen die Menschen auf die Straße, siehe aktuell Frankreich, aber für mehr Arbeit?

Dabei lohnt ein Blick zurück und über den Atlantik, denn US-amerikanische Forscher stellten schon vor gut zehn Jahren in einer Langzeitstudie fest: Die vitalen Männer über 60 Jahre nannten nicht Freunde, Kultur oder die Suche nach Glück als wichtigste Aspekte in ihrem Leben, sondern Arbeit und Familie. „Die Arbeit wurde nicht als Stress gesehen, den man meiden musste, sondern als etwas höchst Wertvolles“, schrieben Howard Friedman und Leslie Martin von der University of California in ihrem Buch „The Longevity Project“, das 2012 auch in deutscher Sprache erschien („Die Long-Life-Formel“).