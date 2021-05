Die Karrierefrage : Wie gelingen Homeschooling und Arbeit?

Aktualisiert am

Noch immer haben viele Schüler Wechselunterricht. Und viele Eltern Homeoffice. Nach mehr als einem Jahr, in dem für einen großen Teil der Betroffenen Homeschooling und Arbeit irgendwie nebeneinanderlaufen mussten, sind die Beteiligten erschöpft, aber auch erfahrener und haben im besten Fall eine wichtige Lektion gelernt, die der Berliner Psychologe Klaus Seifried benennt: „Eltern sollten sich nicht unter Druck setzen, den Unterricht und die Arbeit der Lehrkräfte zu kompensieren.“

Ursula Kals Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Jugend schreibt“. Folgen Ich folge

Viele Familien sind am Limit. Oft vor allem jene, denen Leistung wichtig ist. Dabei gilt es, Ruhe zu bewahren und Konflikte möglichst nicht zu lösen zu versuchen, wenn ein Beteiligter emotional „überkocht“, sagt Barbara Verwiebe, die am Krefelder Gymnasium am Moltkeplatz unterrichtet. „Auch mit jüngeren Kindern kann man Probleme klar beschreiben und gemeinsam Lösungen überlegen und vereinbaren.“