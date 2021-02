Die Karrierefrage : Wie gehen Therapie und Beratung in der Pandemie?

In den vergangenen Wochen wurden noch mehr Menschen ins Homeoffice geschickt. Hintergrund ist eine neue Verordnung, die vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie in Kraft getreten ist: Sie besagt im Kern, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitern Homeoffice ermöglichen müssen, wann immer die Arbeitsinhalte von zu Hause erledigbar sind. Nicht im Homeoffice sind aber weiterhin in vielen Fällen Psychotherapeuten, Psychiater, Sozialarbeiter und Menschen mit ähnlichen Berufen, bei denen es darauf ankommt, Menschen in Umbruchsituationen und in Not beizustehen.

Sofern sie festangestellt sind, können sie nach Ansicht des Juristen Andreas von Medem selbst in der jetzigen Situation von ihrem Arbeitgeber „dazu verpflichtet werden“, zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen. „Allerdings muss der Arbeitgeber die Corona-Schutzmaßnahmen durchsetzen“, sagt der Arbeitsrechtler von der Kanzlei Seitz in Köln. Das heißt: Hände desinfizieren, Abstand halten, lüften oder ein Luftreinigungssystem einsetzen, Maske tragen.