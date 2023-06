Aktualisiert am

Die Karrierefrage : Wie bewerbe ich mich an US-Unis?

Viel Papierkram, teure Tests: Für internationale Studierende kann der Weg an die amerikanische Traum-Uni zum Albtraum werden. Einige Tipps.

Von Harvard, Stanford und Co. träumen viele junge Deutsche. Wer sich an amerikanischen Universitäten bewerben möchte – das gilt auch für die mit weniger „großem“ Namen –, muss sich aber durch Prüfungen und Papierkram arbeiten und braucht vor allem eines: Zeit. Der Prozess ist aufwendiger als hierzulande, vor allem für internationale Studierende. Die Wahl der Uni, des Fachs oder des Programms sollte bestenfalls schon vor dem zeitintensiven Bewerbungsprozess stattfinden und nicht parallel. Die Auswahl ist in den USA nämlich gigantisch. Für den Anfang kann es helfen, sich nach Hochschulen umzuschauen, die sich auf einen bestimmten Fachbereich, etwa Natur- oder Geisteswissenschaften, spezialisiert haben.

Was einige Unterlagen betrifft, die zur Bewerbung verlangt werden, gleichen sich die meisten US-Unis. Dazu gehören ein Lebenslauf, ein Nachweis der bisher erbrachten Studienleistungen und Empfehlungsschreiben. Letztere können etwa von Vorgesetzten oder Dozenten stammen, wichtig ist, dass es sich um jemanden handelt, der die professionellen und akademischen Leistungen des Bewerbers beurteilen kann. Außerdem sollte darauf geachtet werden, ob eine oder mehrere Personen einen bestimmten Ausbildungsstand nachweisen müssen. Oft verlangen Universitäten, dass etwa eines von drei Empfehlungsschreiben von jemandem mit Habilitationsstatus verfasst wird.